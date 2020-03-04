納吉：希盟倒台 我將獲公平審訊

（吉隆坡4日訊）前首相拿督斯里納吉指出，隨著希盟政府倒台後，他相信有關他的法庭案件，將能夠獲得更公平的審訊氛圍。

他強調，他所面對的控狀都是存有政治動機。

他今日出庭前接受路透社專訪時表示，他是被案件關鍵人物劉特佐及一馬發展公司（1MDB）的其他職員所誤導，才會被捲入1MDB案件。

據路透社報導，美國司法部聲稱劉特佐及其同謀，於2009至2014年涉及挪用1MDB的資金超過45億美元，其中被盜用的部分資金流入納吉的私人銀行戶頭。

納吉強調，他不希望政治因素的操縱或壓力施加到法官身上，他願意憑著手上的證據，洗脫自己的罪名。

他強調，當敦馬哈迪辭去首相職位後，任何巫統與土團黨之間的談判，他都不曾參與，只是受到談判條款的諮詢。

他補充，他希望能和新任首相丹斯里慕尤丁重新建立關係，事實上，兩人至今都未交談過。

“過去的已成往事，就像509大選敦馬和拿督斯裡安華也能結盟那樣，我希望能和慕尤丁重建關係。 ”

他說，目前他並未向新政府要求一官半職。

納吉指出，除了出庭，他也到國內各地會見民眾，建立友好的關係，甚至比第二任首相即其先父敦拉薩時代更好的關係。

他也常在社交媒體臉書撰文，成為了國內政壇擁有最多粉絲追隨的政治人物。

他說，上個星期他的一則帖子吸引了2000萬名粉絲，平時，他每星期有950萬人追隨。此外，他一般可以獲得將近400萬個贊，但他並沒有大肆宣揚。