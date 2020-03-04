參與集會和聲援會 15人包括安美嘉瑪麗娜錄供

（吉隆坡4日訊）警方為了調查週日在十合購物商場前舉行的“拯救大馬，拒絕叛徒”集會，以及昨日在武吉阿曼總部外的聲援會，傳召15人包括國家人權協會主席拿督安美嘉和前首相敦馬哈迪長女拿汀瑪麗娜在內錄供。

週三下午3時許，眾人陸續抵達金馬警區總部，並在代表律師陪同下錄供；安美嘉和瑪麗娜率先在一個小時後步出警局。

兩人的代表律師拉古拉夫說，警方援引2012年和平集會法令第9（5）條文對她們展開調查。

“集會者只是透過集會宣洩不滿，期間並沒有暴力事件發生，所以警方事後傳召集會者錄供根本是浪費警力和時間。尤其瑪麗娜也因為昨日在武吉阿曼警察總部聲援法蒂雅而受查，試問在警察總部外會有多不和平的事情發生呢？”

安美嘉也認為，人民應有發聲的權利，雖然給予警方集會前的通知天數已減至5天，但國民在面對“地震”時，總不能要民眾保持緘默。

與此同時，瑪麗娜也揶揄給予警方集會通知是不合邏輯的舉動。

其餘13人隨後也在下午5時離開警局，早前錄供後在下午離開警局的馬大畢業生黃彥鉻，一度在下午4時再被傳召，以助查他昨日出席法蒂雅的聲援會；不過他也在一個小時後後完成錄供程序。

另一方面，大馬人民之聲執行董事塞瓦多來沙米希望與全國總警長丹斯里阿都哈密會面，以重新探討有關和平集會的標準作業程序，

他強調，過時的標準作業程序必須淘汰，致力改革的阿都哈密應該檢討相關的標準作業程序。

他認為，每一場集會，警方都會安排人力監督和維持秩序，所以事後再傳召集會者，只是浪費時間。“人民對政治感到厭惡，也不接受新的政府，因此有權利發表他們的心聲，為此我們會繼續出席各種集會，直至得到我們滿意的答案。”