哥賓星：發言應受尊重 不應對付瑪麗娜安美嘉

（布城4日訊）民主行動黨署理主席哥賓星說，國家人權協會主席拿督安美嘉和前首相敦馬哈迪女兒瑪麗娜並不應該因為參與“拯救大馬，拒絕叛徒”集會，就因此受到對付。

他強調，人民在民主的環境中發言的進程應該受到尊重的，這是他的看法及一貫的立場。

這名前通訊及多媒體部長於今日出席部門的歡送會後，針對參與集會者被警方傳召問話說，他已多次表明和平集會參與者不應該受到對付。

詢及希盟會否入禀法庭起訴新政府時，哥賓星說，他將會向律師諮詢此事。

至於是否會在國會復會前進行，他也表示這需要向律師查詢。

他說，雖然國會下議院會議已展延到5月18日，惟希盟屆時依然可對首相提呈不信任動議。

“希盟將在下一次召開領袖會議商議，但仍未決定開會日期。”

對馬來西亞的民主會否受到目前的政局發展所影響，他認為需要看未來的發展才能討論。

另外，哥賓星說，只要馬來西亞媒體理事會的成立不被新政府阻攔，這個籌劃了近50年的理事會將得以成真。

他說，這項1973年就已提出的建議已討論了很久，最終獲得希盟內閣的批准，原預訂於兩個月內讓媒體業者提呈建議，但卻遭遇變天。

他希望下任通訊部長能夠跟進此事，更希望這項討論已久的建議能夠成真。

“媒體理事會臨時委員會經於1月16日成立，共有17個成員，他們獲得2個月時間起草法案。”

他說，媒體理事會除了發揮處理民眾對媒體業的投訴的“監察員”功能，也負責灌輸與協調新聞道德、堅持專業精神及媒體自由，他真的希望這個媒體理事會能成真。