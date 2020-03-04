退出公正黨 張發虎加入柔新聯盟

（新山4日訊）公正黨柏瑪尼斯區州議員張發虎宣布退出公正黨，並以獨立議員身份加入柔佛州新聯盟政府。

他強調，他由始至終秉持以柔州政局穩定、人民為先的理念，也不願看到人民受苦。

他今日在柔佛州務大臣拿督哈斯尼及一眾新聯盟州議員的陪同下，召開記者會表示，他的決定是經過深思熟慮，且已諮詢選民、家人及朋友。

他說，他今早才決定退出公正黨，加入新聯盟，並強調要做出這項決定實屬不易，也是痛苦的。

他指出，他的決定沒有受到任何人左右，也沒有接獲任何獻義或官職為承諾，並沒有因此面對壓力，一切都是為了人民出於的自願。

他也說，身為專業人士的他，能夠繼續從事自己的專業才是最舒適的，但他選擇加入政治，是希望能有一個服務人民的平台。

他表示，從事牙醫工作已逾30年，最多只能服務2萬人，但他加入政治後，透過現有的平台，就能服務更多人民。

張發虎指出，他面對來自各界的評論，因此他籲請媒體幫助他，也希望大家可以理解他的決定，如今已沒有回頭路可走。

以人民利益為先

詢及退黨後鬚麵對1000萬令吉的罰款，張發虎說，他是以人民利益為先，接下來才會去面對其他事。

他也提到，當時他是在混亂的情況下，簽署相關法律文件，但他並不記得自己簽署的內容是什麼。無論如何他都會去面對。

詢及至今已簽署多少份法定聲明，他僅表示，他早前簽署支持希盟的法定聲明，與在柔佛蘇丹陛下面前簽署的法定聲明並不一致。

哈斯尼指出，新聯盟今日已讓張發虎簽署法定聲明，表明對方已退出公正黨，且已不再支持公正黨。

他說，張發虎會繼續為柏瑪尼斯州選區及全柔人民服務，也會繼續支持由他領導的州政府團隊。

張發虎也感謝哈斯尼對他非常有耐心，後者也知道對於一位加入公正黨已久的人來說，這不是一件容易的決定。

張發虎說，他是於2009年加入公正黨，而他如今不會加入任何政黨。