出席多場集會 4社運份子錄供

（吉隆坡4日訊）4名社運分子分別是人權律師法蒂雅、聶阿祖拉、馬大畢業生黃彥鉻以及馬大新青年主席廖洋洪，因上週分別出席在首都舉行的多場集會，今午受召到警局錄供助查。目前警方是援引2012年和平集會法令第9（5）條文調查此案。

原本也在受召名單內的社會主義黨秘書西華拉佔，最終沒收到警方通知而沒到警局。

這4名社運分子人是於今午1時抵達金馬警區總部後，由代表律師拉茲蘇利安向媒體發表簡短談話。他說，警方是透過WhatsApp通知他們的委託人前來錄供，以助查他們上週二至週六分別參與的集會。

他指出，聶阿祖拉也因為昨日在武吉阿曼警察總部參與聲援法蒂雅的集會，錄供協助警方調查。

另外，這批受召錄口供的社運份子，他們是在5名律師陪同下，一起進入警局錄供，直至下午3時步離警局。

他說，整個過程大約2個小時，負責錄供的查案官態度和善，錄供過程非常順利。不過，警方並沒有透露還會再傳召的可能。

此外，聶阿祖拉說，上週舉行的每一場集會都在和平下進行，沒有任何不愉快事情發生，不過警方卻基於她們在沒提前發言，以及手舉大字報而調查他們。

“我們不是集會主辦方，這些集會都沒有領導人，我們只是不滿當前政局而走上街頭的市……為什麼不逮捕踐踏民主的'政治老鼠'？”

黃彥鉻則說：“無論如何，我們都應勇於抗爭，團結一致抗議到底。”