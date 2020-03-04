巫統13人選呈州元首 甲首長仍難產

（馬六甲4日訊）雖然巫統主席拿督阿末扎希已於今早前往覲見甲州元首敦莫哈末卡立，但是甲州新任首長至今難產。

阿末扎希稱，他呈給州元首的首長人選，涵括所有13名巫統州議員，至於州元首的最後決定，巫統將尊重、服從與效忠。

詢及巫統兩名首長候選人的情況時，他回應媒體說並沒有說過巫統有兩名首長候選人，他提呈的名單，是涵蓋全部13名巫統州議員。

巫統原定於早上11時30分在馬六甲國際貿易中心召開記者會，但是阿末扎希抵達會場與巫統領袖進行閉門會議後仍無定案，至下午2時45分，甲州巫統聯委會執行秘書拿督沙查禮突然宣布記者會取消。

不過，約1小時後，阿末扎希走出閉門會議室，邀請媒體進入召開記者會。

不少得悉消息的國民聯盟領袖皆現身酒店，包括跳槽的公正黨文廟區州議員拿督再拉尼、行動黨彭加蘭峇株州議員拿督諾依佔、伊斯蘭黨甲州主席卡馬魯丁。不過，兩名土團黨議員即巴也隆佈區州議員拿督莫哈末拉菲、直落埯州議員諾依芬迪由始至終沒有出現在會場。

詢及為何兩名土團黨州議員為何沒有出席，阿末扎希指出，這是一場巫統的會議，不過如果現場有其他黨領袖出席，他也開放大門。

尊重州元首決定

在場的再拉尼則說，二名土團黨議員今日已前往吉隆坡。

詢及與州元首的討論情況，阿末扎希說，他無需公開討論情況，他相信以州元首豐富的經驗，必能做出明智的選擇。

他也籲請人民保持鎮定，等候州元首做出選擇。

詢及與首相在甲州首長課題上的會談氣氛，阿末扎希說，他無需公佈會談情況，但他相信一切決定將與國家與人民利益為先。