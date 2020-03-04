受不了霸凌走上絕路 父：駿喆非憂鬱症

（新山4日訊）從古來一家購物中心高樓停車場墜下傷重不治的17歲男生江駿喆，其父母親今天帶著悲慟心情申訴及澄清，聲稱孩子生前並非憂鬱症，而是在就讀的私立國際學校遭霸凌，相信承受不了壓力而走上絕路。

江駿喆的父親江錦全（48歲，工程師）、母親林麗雲（43歲，房屋經紀）和哥哥江駿樂（20歲），今天於靈堂談及江駿喆生前面對霸凌一事，不禁難過落淚，並希望這樣的遭遇不會再重演。

江錦全說，他育有兩名兒子，駿喆是小兒子，在避蘭東一所私立國際學校僅入讀2個月。今年1月孩子曾向他提及在班上被同學霸凌欺負，隔天他再次問孩子相關事宜，孩子卻說“沒事了，解決了”。

入讀國際校2個月

他表示，校方昨天到靈堂慰問，校長披露駿喆有反映被霸凌的事，隔天老師問起駿喆霸凌的事，他同樣回應說“沒事了”。

林麗雲表示，駿喆就是這樣乘巧、懂事、開朗的個性，在班上專心努力讀書，成績考獲第一名，然而為了不讓人操心，可能把遭霸凌的壓力都獨自承擔，沒說出來。

“孩子有跟我提過班上同學很壞、不讀書，前天還拿了要求向校方轉換班級的表格要我簽名，我已經簽了，昨天發現表格未交給學校。”

林麗雲也說，孩子報讀該所國際學校時曾指食堂有許多美味食物，近期卻從家裡帶便當去學校，她好奇詢問，孩子只說要“省錢、減肥”。

對於駿喆在學校被霸凌的種種，林麗雲是在孩子出事後，從孩子的好朋友口中才獲知過程，這令她更哀痛且難以接受。

書包被淋辣椒醬 群組傾訴遭霸凌

江駿喆生前在就讀的國際學校被同學霸凌，包括書包被淋辣椒醬、食堂卡被搶走無法到食堂購買食物、被男女同學以粗話相向、拉掉椅子害他而跌倒、同學用水潑他等。

林麗雲指出，駿喆先是在寬中古來分校唸書，今年才轉至該私立國際學校。在新學校的“苦處”，孩子是在與寬中好朋友開設的手機群組傾訴，沒有跟家人談起。

她說，駿喆的好朋友指駿喆在出事前，在群組錄了似喝酒後申訴之言，大意是表示自己很想念大家，在新的學校不開心，每天被欺負，早知道在寬中古來分校好好讀書。

江駿喆在墜樓當天也在Instagram發即時動態，向好朋友留言：“謝謝你們，真的沒有你們就沒有現在的我，可是我真的撐不下去了”，以及“我們來世再見”，並附上一張笑臉圖案。

出事前沒異狀 照常回家吃飯

林麗雲指出，孩子出事前完全沒有異狀，照常回家吃飯後交代外出找朋友，結果一去便與家人永別。

她與丈大不滿校方接獲駿喆被霸凌投訴後，沒有採取進一步追究或處理行動，也不曾要求家長到校以理解經過。

她表示，駿喆在新學校就讀後立下目標，還把目標設為手機頁面，時刻作為激勵，當中有應戰大馬教育文憑（SPM）、到新加坡賺錢、到日本讀大學，定居和就業，成為日本居民。

“駿喆要做廚師，他說過要跟爸爸開餐廳，買大房子照顧父母，他真的很孝順。”

出事前一天 煮飯給媽媽吃

林麗雲含淚說，駿喆出事前一天因見她不舒服，主動煮飯給媽媽吃，顯見孩子凡事都會為他人著想。

此外，江駿喆出事當時曾聯絡在外與朋友慶生的哥哥，囑咐哥哥早點回家，小心開車。

江駿喆的家人是於今天在馬華巴西古當區會公共服務及投訴局主任林道祥及副主任洪敦集協助召開記者會，希望駿喆的遭遇不會在其他學子或學府重演。

林道祥則表示，他將於家屬處理完畢死者身後事，陪同家長到該國際學校進一步了解情況，要求給予交代。

他也呼籲其他學子若遇到霸凌事件，不要靜默自己承受，應向父母坦承尋求幫助，避免悲劇發生。有需要的人士可聯絡林道祥（019-778 6843）或洪敦集（019-772 0902）。

另一方面，記者聯絡有關的私立國際學校總執行長，惟對方的手機進入語音信箱，至截稿時未取得聯繫。