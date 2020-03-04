阿菲夫：藍眼領袖施壓 要我辭行政議員職

（大山腳4日訊）被視為敏派的詩布朗再也州議員阿菲夫坦言，近期黨內不管是來自檳州或黨中央的領袖，都施壓要他辭去州行政議員職，因此他今早會見首長進行會談後，在首長勸告下決定呈辭。

他說，今早9時20分，他和檳州首長曹觀友會面10至15分鐘，討論他在州行政議會的職位後，他接受並聽取了首長的勸告，決定卸下行政議員職，並在今日生效。

“我要感謝檳州首長、州行政議員團隊、州政府機關及檳州人民，讓我自2013年開始，為你們服務了7年。我承諾會繼續以州議員身份服務選民。”

阿菲夫今午4時在北賴路埔再也住家召開記者會，向支持者及媒體講述他辭職的原因。大批媒體到場，聲援他的黨基層領袖和支持者大約有50人，妻子瑪蒂雅醫生也陪他出席記者會。

詢及他目前在黨內的處境，阿菲夫說，自己至今仍是公正黨黨員，尚在等待黨紀律委員會及領導層針對他被指破壞公青團大會一事，作出裁決。

至於他會否跟隨阿茲敏退黨加入土團或其他政黨，他說，在黨紀律委員會宣佈對他的裁決前，他暫時不會退黨，並指已有不少政黨和他接觸。

他透露，上週日出席黨會議時，已私下會見黨主席拿督斯里安華，表達了本身的立場與長久以來的斗爭目的，不管黨對他採取什 麼行動，他都會接受。這次呈辭，他也發訊息通知安華。

“我告訴黨主席，我忠於黨的斗爭，而不是（效忠）個人。”

他說，被視為該黨前署理主席阿茲敏支持者的他，甘心面對這一切後果，並相信上蒼自會有更好的安排。

在場的支持者都表現得很冷靜，阿菲夫臉上也全程保持著笑容，心情似乎不受影響。

待黨紀委議決再定去留

會否追隨阿茲敏加入國民聯盟？阿菲夫說，他在黨內的地位未明，如果黨紀律委員會決定讓他保留黨員身份或開除他，他都必須思考前路該怎麼走。

他打趣說：“如果我被黨開除，或許我會重新披上醫生袍，又或者繼續當政治人物。這必須問我的太太了……”

他坦言，不少黨員要求他留在黨內繼續斗爭，同時糾正黨的錯處。

他也透露，上週日曾現身喜來登酒店聚餐會，當時他是以觀察員的身份出現，以了解國內政治的演變。此事檳首長也知情，他較後也據實向後者匯報情況，並闡明本身支持檳首長的立場。

問及他是否接受新的政府，他呼吁大家給予新任首相慕尤丁更多空間，來落實他日前發表演說時許下的諾言。

阿菲夫是於2013年代表公正黨競選詩布朗再也州議席勝出後，受委為檳城州農業及農基工業、鄉村發展及治水工程行政議員，以取代出任檳州議長的原行政議員劉子健。當時年僅28歲的阿菲夫，乃檳州有史以來最年輕的行政議員。

2014年阿菲夫公正黨黨選中，當選青年團署理團長。2018年大選勝出後，繼續受委行政議員，但卻在同年的黨選中競選青年團團長職位時，敗給現任新山國會議員阿克瑪。