急著終止選區協調中心職員 國盟被轟有政治議程

（馬六甲4日訊）希盟各選區協調與發展中心（Japerun）秘書已接到函件通知交出中心，中心所有受委任的職員也被終止職位。行動黨2名原任行政議員郭子毅及劉志良今日齊聲炮轟國民聯盟政府，在甲州首長人選未委任及宣誓之前，就採取迫遷行動，無疑是有政治議程，只為“清理門戶”，這是很不負責任的做法。

郭子毅表示，在新的甲州首長人選未出爐之前，國民聯盟就要所有選區協調與發展中心交出鑰匙及所有官委職位停職，是有政治議程，非常不負責任。而劉志良更直斥新政府使用高壓手段，趕盡殺絕，沒有把人民的利益放在第一位。

郭子毅也是愛極樂州議員，他今日在愛極樂州選區協調及發展中心召開記者會指出，昨天在甲州希盟記者會證實阿德里被終止首長職位，他隨後也接獲政府指示，本身的行政議員職位也被終止，必須最遲在今天交還一切屬於行政議員的福利，而他也於昨天歸還官車予州政府。

他說，原本以為變天，只是身為州議員的他必須離開州選區協調中心，所以告訴職員他們可以繼續留守，一直到新政府有最新的安排。

“不料我昨晚就接獲消息，中心所有受委任的職員同樣被終止職位。不但如此，還表示明天（5日）就會更換中心的鑰匙。”

郭子毅批評新政府的做法不負責任。他說，2018年509大選希盟執政甲州後，也沒有馬上指示將選區協調中心的受委職員停職，一切照常運作，愛極樂州選區協調與發展中心是在6月1日才委任新職員。

他表示，雖然換了政府，但是選區協調中心仍然必須運作，因為還是有選民需要幫助。而新政府的這種做法，是有政治議程，猶如“清理門戶”，很不負責任。

他嚴厲譴責，在甲州新首長人選未出爐之時，政府急著要選區中心清空及停止職員的職位。

他說，政權交替，應該要確保人民生活不受影響，尤其選區協調及發展中心。顯然的，國民聯盟政府注重政治議程，多過人民的福祉。

無論如何，郭子毅聲稱，他會在這一兩天交代完所有事情，將愛極樂州選區協調與發展中心，交還給州政府。

郭子毅今日也與職員一起收拾東西，並合照留念，大家顯得依依不捨。

劉志良：凌晨4點半發通知 暗諷縣署效率突然高

劉志良表示，哥打拉沙馬那州選區秘書陳勁源市議員於昨日凌晨4時30分，接獲中央縣署通過手機應用程式Whatsapp發來的信息，指示選區中心的鑰匙最遲必須在5日交出，不然會報警處理。

劉志良暗諷中央縣署的效率突然這麼高，半夜也不睡覺發信息！

他說，根據所收到信函，選區中心職員的職位將於本月10日終止，這表示他們在本月9日之前還是受承認的，選區中心應該繼續運作，因為還是有選民會上門來尋求幫助。

他表示，現在不但人民登門無法獲得幫助，中心職員也馬上失業。他抨擊國民聯盟政以高壓手段來趕盡殺絕。

他說，新首長未宣誓，照理一切行政工作應該是要照常。他抨一些“小拿破崙”咄咄逼人，才會發生今天這種事。

他提到，該中心有一名職員昨天才上班，並將資料提呈人力資源部，結果第一天上班就被終止職位。

劉志良強調，在任期間，選區中心所舉辦的活動都包括三大種族，而且職員們都和諧共處。今天這種局面，吃虧的是人民。