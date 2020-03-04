阿德里：不必等下屆大選 希盟會拿回甲政權

（馬六甲4日訊）甲州首長阿德里放話，不必等下屆大選，希盟會努力把政權拿回來！

也是甲州希盟主席的阿德里，昨晚在變節土團黨議員拿督莫哈末拉菲的巴也隆布選區內進行“拯救馬六甲”巡迴政治演講，提醒國民聯盟不要以為自己得逞成了政府，因為在歷史上，最短命的政府只有6天，而鄰國也曾經出現只支撐30天的政府。

他表示，若還政於民，他相信人民還是願意與希盟站在同一陣線，因此一再向出席的民眾指出，將盡所能確保還政於民，保希盟政權。

“在中央的也不要以為自己得逞了，在短短的3天內，我聽說，已經有過去另一邊的人開始打電話要回來。”

到拉菲選區巡講

馬六甲州秘書拿督斯里哈欣哈山在本月2日發出官方文告，指阿德里已經失去了甲州議會的大部分支持，並指州元首敦卡立耶谷拒絕阿德里要求解散州會的申請。希盟變節的4名議員，包括巴也隆布土團黨州議員拿督莫哈末拉菲、直落埯土團黨州議員依分迪、彭加南峇株行動黨州議員拿督諾依佔以及公正黨文廟州議員拿督莫哈末再拉尼。

昨晚在巴也恩馬士舉行的演講，是首場“拯救馬六甲”巡迴演講，並選擇在巴也隆布選區內進行，吸引約300名群眾出席，只要演講者提到莫哈末拉菲的名字，群眾就起哄，並喊出“Si Kitol”（背叛者）、“Pengkhianat”（叛變）等字眼。此外，會上也不斷揶揄另一名變節的議員諾依佔為“YB Beliau”。

昨晚出席演講的包括冬牙峇株公正黨國會議員魯斯娜博士、吉里望公正黨州議員拿督魏世德、榴槤洞格誠信黨州議員拿督莫哈末蘇菲、魯容行動黨州議員楊勝利等。(LSL)

讓出最好議席未料拉菲竟背叛

阿德里在會上指出，當初因為接受了土團黨加入希盟，在競選州議席的人選上，將理論上會獲勝的州議席，也就是巴也隆布，讓給土團黨的拉菲。當初的談判，還要求原本在當地耕耘多年的公正黨將議席讓出。

“我與我的黨同志莫哈末蘇菲鬥爭多年，我身為希盟主席，並沒有將最好的議席給他，反而讓他去榴槤洞格，一個我們沒有完全把握的州議席。可是，我們本著協商的精神，讓拉菲競選最好的議席，如今，他卻背叛了他的選民。”

他披露，當初拉菲被巫統開除，是希盟接受了他，還讓他擔任候選人，勝選後還當上州行政議員。阿德里在會上直問：“他到底還要什麼？”

阿德里在會上也說了馬六甲希盟政府在執政了1年8個月的政績，其中也解決了州內水供的危機，並指配水運動是為了避免馬六甲陷入“零水供”的日子，因為一旦陷入“零水供”，馬六甲人或許又要開始挖井了。

流氓議員諾依佔另有外號

在馬來社群內，諾依佔除了被廣泛的稱呼為“YB Gengster”（流氓議員）外，也有人稱呼他為“YB Beliau”，用“Beliau”代替“豬”的稱呼。

諾依佔在上任州行政議員之後，其豪邁的作風，不惜與選民、警察發生口角，所以贏得“流氓議員”綽號。

不過，因為諾依佔在多次的州議會中，經常指自己勤勞工作，為人民福利著想，親自下場射死野豬，也被州議會議長拿督威拉嘉化奧瑪封為“射豬冠軍”。而網民也不輸人，稱呼他為“YB Beliau”，更有人以此稱呼設了一個臉書戶頭。