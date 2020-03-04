為強迫失踪者發聲鬥爭 許景城妻獲婦女勇氣獎

（吉隆坡4日訊）美國宣布頒發本年度“國際婦女勇氣獎”給失踪牧師許景城的妻子劉秀玉。

美國駐馬大使館說，美國國務卿蓬佩奧將於週三在國務院主持的一年一度國際婦女勇氣獎頒獎禮，表揚12名來自全球各地的傑出女性，她們包括馬來西亞的劉秀玉（Susanna Liew）。

“美國第一夫人梅蘭妮也將在頒獎禮上發表演說，認可這些女性的卓越成就。”

美國國務卿主持頒獎

根據美國駐馬大使館今日發出的文告，劉秀玉在丈夫許景城於2017年2月被擄走，代表在類似情況下失踪的宗教少數群體，或因宗教面對迫害的鬥爭。

“在馬來西亞人權委員會針對許景城和社運分子安里仄末失踪一事展開公開聽證會期間，劉秀玉也積極為丈夫和其他失踪者伸張正義，並繼續努力促使政府調查這些案件及提控涉及者。”

“雖然受到警方騷擾及面對死亡恐嚇，她繼續基於作為馬來西亞人民所擁有的人權，為丈夫和其他人發聲。”

2007年由時任美國國務卿賴斯創立的國際婦女勇氣獎，旨在表揚伸張正義、爭取婦女權益的傑出女性所展示的勇氣與領導才能。截至今年，總共有來自77個國家的146名女性獲頒獎項。

12名得獎人在頒獎禮後，將參與一項國際訪問者領導項目（IVLP） ，走訪美國的幾個城市，之後於3月16日在洛杉磯集合，結束她們的整個行程。