韓國新增516確診 死亡累計32

（韓國·首爾4日訊）韓國疾病管理本部今天上午通報，境內確診感染2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）5328例，較3日下午4時新增142例；加上今天上午新增一死案例，累計達33例死亡。

截至今天凌晨零時，韓國確診數較3日凌晨零時增加516例，包括大邱405例、慶尚北道89例、京畿道7例、釜山及蔚山各3例、仁川及光州各2例，首爾、大田、江原道、忠清南道、慶尚南道各一例。

值得注意的是，京畿道累計確診101例，是首都圈第一個突破百例確診的地區，首爾也累計99例。疫情最嚴重的大邱15天內突破4000例，來到4006例，與鄰近的慶尚北道地區確診共計4780例。

韓聯社報導，截至凌晨零時，死亡數累計32例，較3日凌晨新增4死，都是在大邱地區年約70、80多歲的患者。而大邱今天凌晨1時50分又新增一死，全國累計死亡數達33例。

解除隔離狀態人數則較前一天新增7例，達41例。目前已有超過13萬人接受采檢，10萬2965人為陰性，2萬8414人在等待檢查結果。

此外，根據軍方統計，截至今天上午10時，軍方確診數增至34例，包括陸軍19例、海軍1例、陸戰隊2例、空軍11例、國防部直屬部隊1例。目前共有7270人依軍方及衛生當局規定隔離中。