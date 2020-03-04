不因疫情改地點 奧運如期724掀幕

（伯爾尼3日訊）新冠肺炎疫情全球蔓延，各界擔憂東京奧運舉辦將受衝擊，國際奧林匹克委員會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）今天明確表示，2020年東京奧運將如期舉行。

哥倫比亞廣播公司體育網（CBSSports.com）報導，亞當斯在記者會上說：“對我們而言，奧運將如期在7月24日舉行，我們有信心預期將在那天舉辦。我們收到的所有建議，都說奧運應該舉行。”

對於東京奧運能否順利舉行的擔憂，是起源於國際奧會委員龐德（Dick Pound）的說法。龐德日前說，關於奧運能否舉辦的問題，最晚將在5月做出決定。

龐德在解釋時並沒有危言聳聽，但他這麼直接地回應，不僅解釋奧運遇到最糟情況的保險政策，還反駁可能將在另一個地點舉辦以免受到疫情影響等等，在在令一些人感到錯愕。

不過，就目前而言，亞當斯的回應似乎是龐德說法的較明確版本。亞當斯說，毫無疑問地，奧運將持續辦理；龐德也請運動員以奧運將舉行為前提，持續訓練。

世衛總幹事譚德塞說，現時決定是否推遲奧運仍然太早，會密切監察日本情況，保持與日本政府聯繫。日本奧運擔當大臣橋本聖子早前表示，根據與國際奧委會的協定，只規定奧運會要在今年內舉行，未有硬性規定日期，仍力爭在7月24日開幕，估計5月底將作出最後決定。

希臘奧委會則宣佈，東京奧運聖火採集、交接儀式，以及在希臘境內的火炬傳遞活動，將如期舉行，但會取消招待會、午餐和晚餐，減少工作人員及來賓數量，綵排活動謝絕遊客到場。

新冠肺炎已經擴散到71國，感染超過9萬2000人，目前已經造成3100多人死亡，其中大多數死亡病例在中國。