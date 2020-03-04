前教長新聞秘書：不斷砍撥款 財部害學校萬人失業

（吉隆坡3日訊）前教育部長馬智禮的新聞秘書紮米爾揭露，財政部過去不斷削減該部撥款，不但導致逾萬名學校保安員與清潔工人失業，一名財政部官員更以調侃語氣要教育部招徠沒有工作的學生家長，以自願性質到學校當保安員，借此取代被解聘的工作人員。

他說，該名財政部官員在上述與教育部高官共同召開的會議上，不僅完全拒絕教育部要求恢覆上述撥款的要求，更以調侃語氣說“不需要那麽多人來維護校園的安全啦，那些在鄉村的學校就找自願者，沒有工作的學生父母可以來當自願者。”

“這是一場由2個部門的秘書長出席的會議，而此事也成了教育部裏的話題。”

他投稿到“透視大馬”揭露，教育部極力嘗試恢覆被財政部取消的2019年保安服務費用（5070萬令吉），以及清潔和安全費用（4億2730萬令吉），“其實這比2018年的撥款已經減少了4億7800萬令吉。所有方法都用盡了，卻徒勞無功。”

1953份保安與清潔合約中止

“這導致1382間公司所獲得的1953份保安與清潔合約被迫中止，更讓人更傷心的是，共有1萬零406名職員在2個階段下失業了。”

他說，馬智禮曾於2019年1月31日及3月27日兩度與政府合約員工聯合會（JPKK）召開的會議上，答應社會主義黨中委阿魯，指無論政府有任何決定，都不會影響學校裏的合約員工，因為他們多數是B40階層人民，月薪介於900令吉至1500令吉。

“什麽是自願者？怎樣保證學校財物不被侵占？是不是要讓家教協會去找自願者來維護校園治安？一名教育部官員曾經很生氣的告訴我，指不能隨意改變現有的制度，什麽叫自願者？學校裏有電腦和機密文件，如果被偷竊了，誰來負責？如果這些由父母組成的自願者被盜賊攻擊了，誰來負責？要是被槍傷或刺了幾刀，誰來支付醫藥費？”