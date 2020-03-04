前教長新聞秘書揭秘 “財長直接批撥款給副教長”

（吉隆坡3日訊）前教育部長馬智禮的新聞秘書紮米爾揭露，前副教育部長張念群的辦公室總是繞過教育部長，直接致函給財政部長辦公室，然後他質問：“在希盟執政的22個月裏，猜猜財政部總共直接批了多少撥款給副教育部長？”

“人民肯定不會忘記對拉曼大學學院的6000萬令吉撥款，還有行動黨和林冠英多麽豪爽的撥款給恒毅國民型華文中學二校。原來，在希盟執政後，可以不必再依據聯邦憲法，任意的開辦華小。”

紮米爾說，最新的案例是財政部千方百計削減教育部數十億令吉的撥款後，卻豪擲4億5000萬令吉給他的密友，以資助電子錢包的企業家，“這是什麽東西？”

“為何希盟可以執政中央？當我們在第14屆全國大選前展開競選時，只有一個目的，就是消除貪污，當時我們團結一致，也還沒學會享受權力，唯絕對的權力會造成絕對的腐敗。”

“我在教育部的日子，就這樣疲於應付這些開始貪污的政治人物，只為了滿足他們部份的選民，狂妄自大的行動黨領袖加劇了情況，這些部長辦公室的職員，99%來自同一族群，卻讓他們去管理團結事宜。”

“消防員阿迪、爪夷文課題讓自由主義者如茜蒂卡欣插手，打壓政府讓希盟成為一個非馬來人為主的政府，再來就發生了丘光耀傾向中共的漫畫書課題。”

“更糟糕的是，前總檢察長湯米湯姆斯對淡米爾之虎（LTTE）課題的決定出來後，加劇了馬來社會的觀感，即希盟政府是由行動黨主導，是一個傾向中國、反對馬來人與穆斯林的政府。”