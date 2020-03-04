網上留言想僱人殺首相 女子被逮捕

（八打靈再也3日訊）一名華裔女子疑不滿土著團結黨總裁丹斯里慕尤丁上任成為馬來西亞第八任首相，竟在臉書留言想雇傭殺手殺害慕尤丁；警方目前已逮捕這名女子，並援引刑事法典第506（刑事恐嚇）及1998年通訊及多媒體法令第233（不當使用網絡設備或網絡服務散播假消息）條文展開調查。

雪州刑事調查主任拿督法茲阿末高級助理總監指出，臉書賬號“Penny Tai”於前天，即慕尤丁前往國家皇宮宣誓就任首相時，在臉書留言“可以雇傭殺手來殺新首相嗎？”，警方於昨日下午2時左右，在安邦再也地區逮捕了這名華裔女子助查案件。

他說，警方初步調發現被捕嫌犯年齡28歲，是一名診所副經理，在新加坡上班，並沒有政治背景，也從來沒有投票過。

警方目前援引刑事法典第506（刑事恐嚇）及1998年通訊及多媒體法令第233（不當使用網絡設備或網絡服務散播假消息）條文展開調查，目前嫌犯仍在延扣當中。

在刑法法典506（刑事恐嚇）法令下，一旦罪成，最高刑罰是坐牢2年或罰款，或兩者兼施；在1998年通訊及多媒體法令第233條文下，一旦罪成，將監禁不超過1年或面對不超過5萬令吉罰款，或兩者兼施。

法茲阿末勸勉民眾在網上發言時要謹慎，網民必須對他們/她們自己的留言負責。