No26曾與7病例密切接觸 超級傳播者出現？！

（吉隆坡3日訊）衛生總監拿督諾希山宣佈，大馬一日內新增7宗新冠肺炎病例，他們全都曾與第26名確診病患有近距離接觸，其中2人沒有出國旅遊史。

第26名新冠肺炎確診病患是52歲的男子，即城市發展控股（UDA Holdings）的董事局成員。他曾在1月中前往上海，並在2月27日出現發燒和喉嚨痛的癥狀後，在當天即前往一家私人醫院求診，並在檢測後於2月29日確診感染新冠肺炎。

諾希山在文告中指出，所有新增的確診患者如今情況穩定，在政府醫院接受隔離治療，而政府仍在追蹤曾與第26名確診患者接觸過的人。

第30個新病例：是一名38歲的大馬男性，他曾於2月12日前往澳洲，於2月16日回國。他之前沒有出現任何癥狀，在追蹤接觸者行動中被檢測，3月2日確診。他已經被送往雙溪毛糯醫院接受治療，情況穩定。

第31個新病例：是一名50歲大馬男性，他沒有出國，2月26日出現癥狀，3月2日確診，他已經被送往雙溪毛糯醫院接受治療，情況穩定。

第32個新病例：一名43歲大馬女性，她沒有出國，2月27日出現癥狀，在追蹤接觸者行動中被檢測，3月2日確診，在吉隆坡中央醫院接受治療，情況穩定。

第33個新病例：一名58歲大馬男性，曾經於2月16日前往古晉出席會議，在追蹤接觸者行動中被檢測，3月2日確診，目前在雙溪毛糯醫院接受治療，情況穩定。

第34個新病例：是一名40歲的大馬男子，一家醫院的護理人員。他曾為第26宗確診病患提供治療與護理，他不曾出國，並於本月3月證實感染，目前已送入雙溪毛糯醫院，情況穩定。

第35個新病例：一名50歲的大馬女子，她於今年1月31日曾到澳洲，2月16日返馬，並於3月3日證實感染；目前她送入雙溪毛糯醫院，情況穩定。

第36宗新病例：一名49歲大馬男子，曾在今年1月23日到訪埃及，於2月1日返國，並在3月3日證實感染；他已進入雙溪毛糯醫院接受治療，情況穩定。