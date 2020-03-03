慕克力：若無人跳槽 吉政權不改變

（亞羅士打3日訊）吉州大臣拿督斯里慕克力強調，目前土團黨+希盟的政權穩固，即掌握20席，如果沒人跳槽，吉州政權不會改變。

他說，吉州土團和希盟有19席，加上議長的1票，是還穩穩掌握3席多數議席。

“目前我還是掌握最多議席繼續領導吉州，也希望可繼續捍衛這局勢，執政吉州至下屆大選。”

慕克力今晚從首都搭機返回吉打，在機場上接受媒體追問吉州目前局勢時，如是指出。

他指出，目前有很多揣測，甚至有人不願通過大選民主管道奪得吉州政權，以及有人覬覦吉大臣職。

他強調，只要土團黨和希盟沒有州議員退黨，吉州政權就不會動搖，不會如其他希盟執政州相繼倒台。

他也說，雖然在聯邦，土團黨已被視為國民聯盟一分子，但希望吉州的情況仍可平穩，因州民希望州內的政治情況可持續安穩。

另外，他說，他已跟行政議員討論，雖然往後吉州因與聯邦政府不同陣線，屬於反對黨州屬，可能會面對財務問題，但所通過的吉州發展計劃都需要繼續推行，惟一切更需要撙節執行。

“吉州很慶幸之前在敦馬哈迪當首相領導聯邦政府時，也獲得一些發展計劃撥款。”

他相信，土團+希盟州政府在守著政權，繼續為民服務和發展州至任期屆滿，在來屆大選必能以成績表現來應對敵對手。

较早时，慕克力說，今晚他會與土團黨和希盟議員會面，明天會如常上班和主持州行政會議。

今晚多位吉州行政議員、土團黨和希盟州議員和領袖，都到米都機場迎接慕克力，展現上下一條心，捍衛吉州政權的團結精神。

在慕克力走出機場門閘後，支持者声声高喊“慕克力，萬歲！”，更有者與他相擁支持。

另外，明晚8時，慕克力也會在斯里孟達侖官邸舉辦土團黨匯報會，以向黨員們匯報黨近日的情況和州局勢。

屆時，土團黨青年團長賽沙迪和古邦巴素國會議員拿督阿米魯丁料也會出席。