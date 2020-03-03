沒支持慕克力競選巫統副主席 納吉揭與敦馬反目導因

（八打靈再也3日訊）前首相拿督斯里納吉聲稱，他沒有在2013年黨選支持土團黨署理總裁拿督斯里慕克力競選巫統副主席，以致慕克力在黨選中敗北，是他和前首相敦馬哈迪反目成仇的導因。

他今日在臉書發文說，有人說第四任首相因為他沒有在2013年杪巫統黨選時支持其兒子成為副主席而不喜歡他，確實是這樣，而他是因為剛委任慕克力為吉打州務大臣而沒有給予支持。

認為慕克力應先累積經驗

他說，他在加入聯邦政府前，曾在彭亨州擔任5年州務大臣，反觀慕克力被任命為吉打州務大臣前只擔任過副部長，沒有執掌部長的經驗，因此認為慕克力應該趁這機會，先通過州務大臣累積經驗。

“可是，他們不同意我的看法，第四任首相的兒子就突然要競選巫統副主席的位子。落選後，他們指責我沒有給予支持，第四任首相更在一氣之下，在2013年12月2日巫統大會期間辭去國家石油公司顧問職。”

他聲稱，在盛怒下辭職是第四任首相的慣例，而當時給的理由是身體狀況不佳，可是，他卻於2個月後擔任寶騰（Proton）的執行主席。

除了首次揭露被馬哈迪憎惡是因為“不聽話”，納吉說，除了慕克力敗選，馬哈迪討厭他還基於幾個原因。

“我覺得最好的解釋方式，就是用他於2014年8月正式宣布不再支持我時給出的理由。他當時不曾提及一個馬來西亞發展公司或指控我是盜賊、強盜、罪犯或兇手，只是不同意或無法改變我作為首相的決定。”

納吉在臉書貼文中，逐一列出當時馬哈迪不支持自己的理由，包括“我希望納吉注意到他在第13屆大選中的糟糕表現”、“除了撤回選擇，我別無選擇，但這也起不了作用，所以我被逼告誡。”

他表示，他和第四任首相的關系因其兒子敗選而決裂，之後6個月就很少見面。

他說，在這之前，他也數次拒絕其要求，如將馬航私有化給一名他親近的商人，因他認為那不是對人民和國家的最佳決定。

馬哈迪責怪廢內安令

他說，馬哈迪責怪他廢除內安法令（ISA），以更殘忍的國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）取代，可是，希盟政府也沒有在執政期間廢除相關法令。

“此外，他說我對領國低頭，沒有公平對待人民和各方的意見。這跟‘彎橋’計劃有關，他責怪我屈服於新加坡，其實我有嘗試恢復這項計劃，但被柔佛州政府和新加坡政府拒絕。”

“如果新加坡不要，我們能怎麼做？難道為了一個彎橋跟領國開戰嗎？第七任首相在第14屆大選後曾想要恢復彎橋計劃，但都不成功。”

納吉說表示，馬哈迪指責他利用政府的錢吸引選民的支持，導致人民過於依賴政府，希盟政府執政後卻延續一個馬來西亞人民援助金這項計劃，更在經濟振興配套中增加150令吉援助金。

針對馬哈迪批評他的經濟政策優先考慮消費者需求，鼓勵進口商品，卻忽略本地工業，他表示，他無非是想要幫寶騰公司從政府那里獲得30億令吉的津貼。

“國陣政府當時很難提供100%私有公司這麼大的一筆撥款，同時認為即使給予寶騰津貼，若沒有新的合作夥伴和技術，寶騰依然難以競爭，因為本地市場太小。當這筆津貼再次遭拒後，第四任首相於2014年8月公開撤回對我的支持。

“2015年，第四任首相在首要領導基金會與克萊爾（《砂拉越報告》主編）會面，用一個馬來西亞發展公司課題攻擊我。通過他委任的政治機構首腦協助，最終他成功把我拉下馬。”

支持成為首相 感恩尊重敦馬

納吉說，盡管馬哈迪不會停止侮辱、憎恨與誹謗他，但他仍然會尊重對方。

“很多人問我，第四任和第七任首相為何如此討厭我，為什麼他在第14屆大選前後一直污衊我、詆毀我、責怪我？給予我各種稱呼：盜賊、強盜、罪犯、兇手、私通者，並重復提及。”

他表示，就因為他仍然尊重對方，因此他一直以來都在忍耐，也嘗試閉嘴。

“除了文化教導我們要尊敬老人，更重要的是，我不能否認他曾對我有恩，支持我成為首相。”

納吉說，他和家人自第14屆大選以來一直飽受折磨，但感懷對方過去對他和國家的恩情，因此始終對敦馬尊重有加。

“我的宗教教導我不要懷恨在心。”