韓返馬女子發燒​ 檢測呈陰性留院觀察

（昔加末3日訊）甫從韓國旅遊返馬的巫裔女性日前身體不適前往診療所檢查後，出現疑是新型冠狀病毒症狀而被送往新山柏邁醫院；不少市民關心此事的後續，紛紛向昔加末市議員董亞鴻查問，董亞鴻表示，女子的檢驗結果呈陰性。

他勸請各界不要傳發未經證實的消息，以免造成各界驚慌，同時勤於保持個人衛生。

他指出，近日有不少市民致電追問峇都安南診療所接待疑染新冠病毒者的下文，他今早聯絡相關單位後得知，女子在新山柏邁醫院針對新冠病毒的檢驗呈陰性，目前仍在醫院觀察，若有任何消息，一切以衛生部的宣佈為準。

據了解，女子來自金馬士峇魯，她是3月1日在父親載送下前往峇都安南診療所，並在進口處接受護士檢查時，透露日前甫從韓國旅遊回國，身體出現發燒、咳嗽和傷風症狀。診療馬上啟動標準工作程序，把她送往一間房間，由穿上護套的醫生檢查，較後懷疑她可能感染新冠病毒，因此召來昔加末醫院一輛救護車，把女子送往新山柏邁醫院檢查。

董亞鴻今天向相關單位了解後得知，這名女子的新冠病毒測驗呈陰性。

他也不忘提醒，任何從中國大陸、台灣、香港、澳門、韓國、日本、意大利和伊朗返國者，受促自我隔離14天，若有不適可以前往政府醫院或診療所檢驗，並在抵院前提早通知院方以作準備。