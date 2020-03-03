劉華才：稅率須在3% 民政贊成恢復消費稅

（吉隆坡3日訊）民政黨主席拿督劉華才贊成恢復消費稅（GST），但大前提是消費稅的稅率必須定在3%或以下，以確保重推消費稅能夠使人民受惠。

他說，消費稅是一項更公平、公開及透明的稅務制度，若新政府可以重新推行消費稅，這將對國家經濟發展帶來好處。

“我們贊同重新推行消費稅的建議，但如果政府真的要重推消費稅，就必須取消共高達16%的銷售與服務稅。同時也取消離境稅丶飲料含糖稅及數碼稅，而更重要的則是消費稅稅率不能高於3%，過高的稅率將加重人民的生活負擔。”

劉華才於今日針對其他政黨領袖建議新政府重啟消費稅一事發文告指出，民政黨在希盟執政期間曾多次提出恢復消費稅，並將稅率定在3%，而馬來西亞中華總商會的調查報告也顯示，超過半數的華商更歡迎消費稅。

他指出，希盟廢除消費稅及落實銷售與服務稅後，國內物價不但沒有降低，反而一路走高，為填補廢除消費稅流失的收入，希盟又立下各種名目的稅務，使人民的生活過得一日比一日辛苦。

“我們希望新政府不要基於消費稅是前朝國陣政府的政策，而不推行這項對國家和人民更有利的稅務制度。”

他也希望新政府可以保留好的政策，檢討不好或爭議性政策，如重新調整城市轉型中心（UTC）及鄉區轉型中心（RTC）的營運時間，以讓人民更方便的辦理事務，以及恢復一個馬來西亞房屋計劃等。