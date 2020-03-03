政權仍不明朗 霹蘇丹召見大臣

（江沙3日訊）霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙今日陪同霹靂州蘇丹納茲林沙殿下出席活動後，前往江沙王宮覲見殿下約一小時，隨後尚未作出任何宣布。

霹靂州目前政權仍不明朗，阿末法依沙迄今未表態，今早是他自中央政權易主後首度現身霹靂州公開活動，即陪同霹靂州蘇丹出席在江沙舉行的國家景觀日慶典。

他抵達會場後，與霹靂州行政議員拿督斯里莫哈末尼查互相寒暄和擁抱。

沒任何宣布

其他出席的希盟行政議員包括阿都阿茲巴里、拿督阿都尤努斯、李存孝和黃渼澐，巫統議員則有江沙國會議員拿汀瑪斯杜拉。

出席者包括霹靂州蘇丹後端姑莎拉、王儲拉惹查化、王儲妃拉惹娜扎督杜爾、三王拉惹伊斯干達、霹靂州總警長拿督納沙魯丁、霹靂州大臣夫人拿汀斯里諾米及霹靂州秘書拿督阿末蘇艾迪等。

除了與莫哈末尼查交談外，阿末法依沙在步上演講台的途中，經過希盟行政議員的座位時，也互相點頭打招呼。

阿末法依沙陪同霹靂州蘇丹完成種樹和巡視會場攤位後，即匆匆乘車離開，尾隨的大批媒體包圍追問霹靂州政權局勢，但他不願多說，僅表示他被蘇丹召見，他將前往王宮覲見。

至於媒體追問土團黨提名誰擔任大臣，他則沒有回應，匆匆離開。

隨後，媒體趕抵江沙王宮時，大臣已經入宮，媒體從早上11時左右便在王宮前門等候，不過中午12時15分，大臣新聞秘書阿迪在WhatsApp群組通知，指大臣今日覲見蘇丹之後沒有事項要宣布。接著，阿迪又在中午12時18分再在群組通知，指大臣已離開王宮。

大批媒體守在王宮正門，但沒有見到大臣轎車駛出，相信大臣是從另外一個通道離開。