（八打靈再也3日訊）一名大馬男子及泰國籍妻子過去2年，專門在臉書尋找購物網站受騙的獵物，通過電話向受騙者提供建議及銀行鏈接，藉此轉移受騙者的錢到另一個戶頭，迄今騙取至少5000萬泰銖（665萬4882令吉），並在泰國過著奢華的日子。

一直到前陣子，一名女子因被騙了3000泰銖（399令吉）而向東北部的黎府警局投報，泰國警方深入調查後，於上週六在曼谷汶昆逮捕男嫌犯（29歲）及女嫌犯（33歲）。

攜泰籍妻曼谷落網

《馬新社》引述省警署第4區司令查羅恩維指揮官說，警方在嫌犯夫婦價值800萬泰銖（106萬4199令吉）的住家搜獲1000萬泰銖（133萬零330令吉）現金、數百張提款卡、手機和其他電子設備。

他指出，警方還起獲2輛豪華轎車，並凍結了1000萬泰銖（133萬零330令吉）的銀行戶頭。初步調查，這對夫婦通過臉書尋找在購物網站購物而受騙的人士，取得他們的聯繫後提供建議，並提供一個銀行鏈接。

羅恩維說，受騙者依據指示，登入自己的銀行賬號，並交出銀行戶頭名字、密碼及一次性驗證碼（OTP），嫌犯之後會將受騙者的錢轉移到另一個新的銀行戶頭。

“這對夫婦嫌犯將在欺詐、假冒和網絡偽造的罪名下被控。”