抗疫進入作戰狀態 韓24小時全面戒備

（首爾、日內瓦3日訊）韓國的新型冠狀病毒肺炎疫情急速擴散，全國累計4812宗確診病例，死亡個案上升至29宗。總統文在寅表示，重災區大邱市的疫情危機達到頂峰，宣布全國進入抗疫戰爭，政府所有機構進入24小時全面戒備狀態。

大部分新增患者來自大邱市及慶尚北道，大邱市已增至約3600宗，佔全國個案逾70%。其餘患者遍布首爾、釜山、光州、京畿道等；首爾確診個案總數接近100宗。

另外，韓國軍方再多3人確診，當中2人隸屬大邱市的空軍部隊，一人是慶尚北道浦項的海軍陸戰隊成員，軍方累計有31人感病。

就口罩短缺道歉

文在寅今早主持內閣會議後說，現在是關鍵時期，韓國宣布對新冠病毒作戰，政府所有機構進入24小時全面戒備狀態，又宣布計劃投入30兆韓元（約1060億令吉）支持經濟。

文在寅又對未能迅速、充分向公眾供應口罩深表歉意，他要求政府採取強有力措施解決此問題。

關注日韓意伊朗疫情 世衛確信能遏止病毒

世界衛生組織總幹事譚德塞表示，日本、韓國、伊朗及意大利的新型冠狀病毒疫情令人關注，但他仍相信能夠遏制病毒。

譚德塞指，在過去24小時，中國以外國家及地區通報的新增感染個案比中國多出近9倍，又強調現時統計數字未支持將疫情定性為全球大流行。

他也承認，新型冠狀病毒的社區散播能力很強，不過只要有適當的措施，是可以遏止新型肺炎，但行動必須要快速及有效。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安指，現時只有很少國家出現病毒社區傳播。

確診破百 2死變6死 特朗普促加快疫苗研製

美國疫情擴大，死亡人數從2人增至6人，全部來自華盛頓州，至少4人與州內一所長期護理中心有關，中心已經暫停探訪及接收新症。華盛頓州已進入公共衛生緊急狀態，衛生部初步分析，病毒可能已在當地傳播數星期。

美國累計確診個案突破100宗，總統特朗普昨天在白宮表示，已經要求藥廠加快研製疫苗，又說正考慮實施更多旅遊限制。不過，他不認為現階段需要宣佈全國緊急狀態，但不排除稍後有此需要。

疫苗最快夏季面市

副總統彭斯說，治療新型冠狀病毒的藥物可能在夏季或秋季獲得，而疫苗最快今年底至明年初才得到。

沙地確診首宗 波斯灣國家全淪陷

沙地阿拉伯昨天通報，當地確診首宗感染個案，患者是地特公民，由疫情重災區伊朗經巴林回國後，對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，現正在醫院接受隔離治療。

沙地衛生部說，確診患者入境時，並未向當局表明他曾到過伊朗。隨著沙地出現首起冠病病例，意味著波斯灣所有國家全部淪陷。

為防疫情，沙地上週已決定暫停向朝聖者發出前往聖城麥加的旅遊簽證，同時暫停向部分疫情危險國家的旅客批出簽證。

世衛專家赴伊朗

另外，載著世衛一支6人專家隊和一批醫療物資的阿聯酋軍方運輸機，昨天由迪拜飛抵伊朗一個機場。這批價值超過30萬美元的物資包括醫用手套、外科口罩和呼吸機等用品，可以支援大約1.5萬名醫護人員工作，另外亦有足以為接近10萬人做病毒檢測和分析的實驗室設備。

伊朗至今有1500宗確診病例，66人死亡，是中國以外最多死亡病例的國家。