變相驅逐中國記者 美下令中4官媒削40%員工

（華盛頓3日訊）美國國務院上月按《外交使團法》，把新華社等在內5家中國國營媒體列為在美外交使團，加強規管。國務院昨天表示，指根據新規定，這些中國官媒聘用的駐美中國國籍員工上限定為合共100人，即現時共160名員工之中要裁減60人，佔員工總數近40%。

美方官員稱，減少人數並非驅逐出境，他們仍可在美國尋求工作，但預期他們“失業”後多數會離開美國，變相被驅逐出境。

減員適用於4家中國官媒在美國工作的任何中國公民，無論是記者、管理層還是技術人員。僱用美國人的數量不受此限。受影響的4家中國官方媒體，分別是新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台和《中國日報》發行公司China Daily Distribution Corp。事實上，新的限制措施範圍還包括《人民日報》（海外版）的美國總代理海天發展公司，但因其目前只有2名在美中國員工，因此不必減員。

60人料失業

美國國務卿蓬佩奧發表聲明強調，與在中國的外國媒體不同，這這5家中國媒體被中共有效控制，非獨立新聞機構，“正如我們在美中關係的其他領域所做的那樣，我們尋求創造一個早就該有的公平競爭的環境。”蓬佩奧指，這項決定與上述機構所刊載文章內容無關，也不會因此限制其報導內容。

蓬佩奧盼新政策能促使北京以較公平互惠方式，對待駐中國美籍及其他國籍記者。中國目前允許約100名美國人作為駐華記者，並嚴格限制向外國記者發放的簽證數量。

中促勿干預記者工作

美國政府一名官員向路透社表示，華府亦計劃不久將來限制中國駐美記者留美時間。

中國此前不滿美國《華爾街日報》針對新冠肺炎疫情發表“中國是真正的亞洲病夫”評論，吊銷該報3名駐華記者的記者證，招致美方批評中國箝制言論自由，揚言將採取適當作為來回應。

中國常駐聯合國代表張軍指，美國不應干預在美中國記者的工作。他說，“我們不認為美國采取干預中國新聞工作者的行為是妥當的。”