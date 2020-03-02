​隆班台醫院證實 2病人1實習護士確診

（吉隆坡2日訊）吉隆坡班台醫院證實，衛生部早前公佈的新冠肺炎確診病例中，其中第24、27和29宗患者是實習護士和病人。

醫院發表文告聲稱，院方已依據衛生部指導方針，及時適當處理3宗病例，並嚴守新冠肺炎病毒的防控政策和程序。

文告提到，為防範病毒傳播風險，院方已對所有來訪者採取一系列疫情防控措施，包括嚴防醫院入口、檢測體溫和症狀。因此，醫療服務均不受影響，患者可在醫院繼續進行身體檢驗或治療。

文告解釋，該院首宗確診病例是一名近期到訪印尼的41歲日本女子，她也是我國第24宗確診病患；此病患在2月20日因胃腸道症狀，包括發燒和脫水入院。有鑑於病情上的進展，主治醫師於2月26日對病患進行初步新冠肺炎病毒檢驗，病患當日即被轉交於吉隆坡中央醫院進行進一步檢驗和治療，樣本在隔天呈陽性。

“院方在2月26日依據制定的疫情防控政策和程序，馬上將所有受影響的病房和區域關閉，徹底清潔和消毒。”

“我們已掌握個案的密切接觸者，以進行隔離和新冠肺炎病毒檢驗。除了一名實習護士和一名曾與日籍患者入住同一病房的病患，所有隔離者的樣本目前都呈陰性。”

醫院文告表示，第二宗確診病例是一名實習護士，即第27名確診病患，她曾在2月21日和22日與日籍患者接觸。

文告提到，因首宗病例的日籍患者當時並無完全符合新冠肺炎病毒的症狀，因此實習護士不需佩戴防護裝備（PPE）。

文告說，實習護士隨後在2月29日被送往吉隆坡中央醫院。所有曾與護士密切接觸者已被掌握與進行隔離；目前所有隔離者的樣本皆呈陰性，他們的健康狀況將持續被監測。

“第三宗確診病例是一名35歲大馬女子，即第29名確診病患。她曾與日籍患者入住同一病房。病患樣本於2月29日被檢驗為陽性，現於雙溪毛糯醫院的隔離病房中。”

“我們將持續嚴守衛生部製定的疫情防控政策和程序，確保醫護人員、病患和人民的安全。”