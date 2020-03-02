州元首拒解散甲議會 將儘快委任新首長 阿德里：絕不辭職

（馬六甲2日訊）甲州元首敦莫哈末卡立不同意甲州解散州議會。

甲州原任首長阿德里週一下午覲見州元首要求解散州議會後，甲州秘書拿督斯里哈欣哈山發文告指出，州元首已拒絕了阿德里的要求。

文告稱，阿德里已沒有獲得大多數議員的支持，因此，州元首根據甲州憲法第7（４）條文，指阿德里應辭首長職。

“根據甲州憲法第7（２）（ａ）條文，州元首將儘快委任新首長。”

甲首長：絕不辭職

隨著甲州元首敦莫哈末卡立指甲州首長阿德里應辭職，阿德里即表明自己不會辭職。

他說，他週一下午約4時許覲見州元首並建議解散馬六甲州議會時，已向州元首表明自己不會辭職的立場。

“我告訴州元首，我一點都不畏懼，也不會辭職。”

他強調，如果當局要取回他的首長職位，那麼，任由他們去做，但他是不會主動辭職的。

他週一晚現身在甲州政府大廈前舉辦的“聲援甲州首長阿德里”集會時說，如果有勇氣，當局就應解散甲州議會，好像男子漢一樣的來一場君子之戰，看人民支持誰。

“現在的甲州政府面對一項新挑戰，因為有一些人背叛人民，他們以為獲得的委託是自己的，事實上，委託是來自人民，也屬於人民，人民會捍衛自己的委託。”

他批評跳槽的希盟議員，將人民的委託當作是自己的，他提醒，人民代議士是因為人民而起來，現在竟然背叛人民，人民有一天也會讓他們倒下。

“領袖不應該驕傲，因為人民，領袖才能崛起。”他隨後也諷刺跳槽的4名議員：“你以為能捍衛巴也隆布?人民會讓你在巴也隆布倒下。你以為可以在彭加蘭峇株起來，人民會讓你在哪裡倒下。”

他也說，抗爭尚未結束，人民會在全國崛起，讓希盟重新取回委託。

但他也促請人民守法，並強調：“我們的聲音不會被禁止，我們用努力，以負責任的行為來回報邪惡，相信人民會與我們同在。縱然生活辛苦，我們也不要出賣尊嚴。 ”



500人州政府大廈前集會 聲援甲首長吁解散州議會

甲州希盟政府倒台後，約500人聚集在州政府大廈大門前，聲援甲州首長阿德里，並要求解散州議會。

該“聲援甲州首長阿德里”集會是於週一晚上8時開始，人群從8時30分開始變得擁擠，過後，阿德里、愛極樂州議員郭子毅等人也到場演講。

現場也有民眾舉起寫著“我們不要叛徒”、“解散州議會”等字眼的牌子，並高喊“阿德里萬歲”及“人民萬歲”口號。

阿德里演講約20分鐘後，便和支持者握手及擁抱，並在晚上約9時40分離開現場。

在場者包括甲市區國會議員邱培棟、怡力區州議員拿督鄭國球、哥打拉沙馬那州議員劉志良、望萬區州議員拿督黃和平、榴槤洞葛州議員拿督莫哈末蘇菲等。