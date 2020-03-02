10年前稱“馬來人優先” 慕尤丁今誓當全民首相

（吉隆坡2日訊）10年前曾發表“馬來人優先論”的首相丹斯里慕尤丁說，他是照顧全民的首相。

“我是從玻璃市到沙巴州全馬人民的首相，不管你們是馬來人、華人、印度人、錫克人、伊班人、卡達山人、杜順人、毛律人、原住民或任何種族，我都是你們的首相。”

“不管你們是農民、漁夫、商人、公務員、私人界員工。我也是你們的首相。”

他週一晚首次以首相身份發表電視演說時承諾，他在籌組內閣時，將會確保委任乾淨、廉正及有才能的人選入閣。

“我也知道人民要一個幹淨、廉正及免於貪污的政府。從現在開始，我承諾會從乾淨、廉正及有才能的人選中挑選內閣成員。”

感謝敦馬為國貢獻

此外，他也稱，他了解民間疾苦，包括人民想要一個關心及有能力的政府，以解決日常面對的問題，如需要錢財購買日常用品、購買書本及孩子的學校用品、繳付房租水電費、償還車子和房屋貸款，以及供養家人日常所需等所需花費。

針對近來新冠肺炎疫情肆虐一事，他也呼吁人民照顧衛生，同時向人民保證，對有品質及成本合理的衛生服務保持重視。

另一方面，他感謝人民在國家政治動蕩期間，能夠保持心平氣和。

他也向前首相敦馬哈迪致以崇高感謝，並表揚後者為我國付出許多貢獻。

2010年3月，慕尤丁時任副首相。當時，他曾聲稱，他是以馬來人優先，馬來西亞人居次。但他也說，身為一名馬來人，不代表就會虧待其他種族。

確保教育水準等同先進國

過去曾擔任教育部長達6年的慕尤丁向人民保證，他將致力於提升我國教育水平，並確保兒童獲得的教育水準能與先進國旗鼓相當。

“由我領導的政府將專註於《2030年共享繁榮願景》，以提升國家經濟發展，以縮短社會經濟差距。”

他也呼籲人民給予他支持，讓他肩負這個重大的委托與責任。

“給我機會，用我在政治及政府的40年經驗來領導馬來西亞走向輝煌。我要為國家獻出我的精神及身軀。”

“給我一些時間制定政府及國家的主要方向，上蒼保佑，我會在近期內向人民解釋關於新的施政。”

慕尤丁重申非叛徒 任相為解決政治動蕩

慕尤丁重申，他並不是叛徒，而他接受首相職位，主要是為了解決當前的政治動蕩。

“我知道有人生氣我，一如所料，有某方稱我為叛徒。聽好來，我不是叛徒。我的本意很清楚，我今日會在這里，是為了拯救國家免於持續性的動蕩。”

他也否認自己覬覦首相職位，反之，他擔任首相之事是經過深思熟慮後才作出決定。

他指出，他面臨兩個選擇，即繼續支持沒有獲得大多數國會議員支持的前首相敦馬哈迪，或接受提名成為首相。

“若我支持馬哈迪，政治動蕩會持續，國會下議院可能被迫解散，並舉行大選。我知道，各位對於所發生的政治動蕩已經疲倦。在這個情況下，我作為領袖必須尋找方案，不能讓動蕩延長。”

他說，因此，他與馬哈迪會面並要求對方支持他，當時也有兩名政黨人物見證。“他（馬哈迪）說若我獲得大多數國會議員支持，他準備讓路給我，他也曾於2月27日的記者會上親自說明此事。”

“基於這項支持，我接受提名以成為首相。”