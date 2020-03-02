曾接觸國庫控股職員 正副部長檢疫 沒感染

（吉隆坡2日訊）衛生部昨日宣布國庫控股一職員確診新冠肺炎，曾與患者接觸的前正副部長，今日都證實沒有受到感染。

衛生總監拿督諾希山今晚發文告說，網傳2名曾與第26宗新冠肺炎確診病患（國庫控股職員）接觸的知名人士，檢驗結果出爐，2人皆對新冠肺炎病毒呈陰性，沒有受到感染。

他指出，衛生部在今日下午3時30分，接獲雪州雙溪毛糯醫院對首位知名人士的檢測結果，證實是呈陰性。

他說，衛生部也同時接獲雪州雙溪毛糯醫院對第二位知名人士的檢測結果，也是呈陰性。

該名來自土團黨的前部長也向馬新社證實，衛生部對他的檢測結果已經出爐，他對新冠肺炎呈陰性反應。

另外，公正黨梳邦區國會議員黃基全則證實，同樣接觸確診國庫控股職員的前企業發展部副部長哈達南里的檢測結果也出爐，證實對方也沒有受感染新冠肺炎。

他今日通過推特表示，前副首相拿督斯里旺阿茲莎致電給他，證實哈達南里沒有感染新冠肺炎。

他說，由於曾與他接觸的哈達南里已證實沒有感染新冠肺炎，因此他也立即結束自我隔離。

“感謝他‘躲過了子彈’，讓我們多名國會議員都松了一口氣。”

哈達南里認檢驗

哈達南里今日證實，他是網傳其中一名跟新冠肺炎第26名確診病例接觸的人士，而他也已到醫院接受檢驗。

諾希山接受星洲日報詢問時，拒絕透露前正副部長的身分。

據了解，該2名前正副部長在上個星期曾出席一系列的政治會議。

根據臉書照片，這名患者是國庫控股的高階主管。他於2月27日在吉隆坡一家酒店出席政府部門歡送會，而前正副部長兩人當時也在現場。