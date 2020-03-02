非故意擴散疫情 韓教會教主下跪道歉

（首爾、日內瓦2日訊）韓國新冠肺炎疫情持續升溫，確診病例破4000宗，增至4335宗，有26人死亡。韓國超過一半的病例都與新天地教會有關，88歲的教會創辦人李萬熙今天召開記者會，下跪道歉。他說，盡管並非本意，但出現這麼多感染者，自己毫無顏面，向國民真心道歉。

戴上口罩的李萬熙說，為了防止疫情爆發，已經做了很多努力，但仍有很多人受感染，對此感到抱歉和慚愧。教會指，李萬熙已接受病毒檢測，結果呈陰性。

事件源於2月9日和16日，一名61歲的韓國女子先後兩次前往新天地大邱教會做禮拜，事後被確診，導致數十名教徒被感染，韓國官方認定其為超級傳播事件。其後，當局啟動對新天地教會約21萬信徒的病毒檢測，韓國確診人數也由此持續攀升。

被控過失殺人

新天地教會被指要對疫情負責，首爾市政府向首爾中央地方檢察廳指控李萬熙及新天地教會12名高層涉嫌謀殺罪、傷害罪及違反《傳染病預防法》等罪名。

首爾市政府指出，李萬熙等人沒有主動接受檢測，亦沒有協助讓教徒接受檢測，沒有盡防止病毒擴散的義務。首爾市政府又指，新天地教會向政府及地方機構所提供的教徒名單有所缺漏及失實，妨礙當局防疫工作。

病毒檢測呈陰性

首爾市長朴元淳說，如果李萬熙和新天地教會其他領袖合作，採取有效防控措施，可以避免多人受感染死亡。

韓國疾控中心說，新天地大邱教會部份教徒今年1月曾到訪武漢，正調查是否和韓國疫情大規模爆發有關。新天地教會在武漢也有分會，官方正對這群人展開調查，進行病毒檢測。