接觸確診者 2前部長接受測驗 前副企業部長：是我

（吉隆坡2日訊）隨著社交媒體披露，國庫控股一職員患上新冠肺炎，對方曾與前部長及副部長級人物接觸後，已引起過去數天因政治亂局而跟他們有接觸的政治人物感擔憂。與此同時，前企業發展部副部長拿督哈達南里證實，他便是網傳其中一名與新冠肺炎第26名確診病例接觸的人，而他已到醫院接受檢驗。

衛生總監拿督諾希山表示，兩名曾與第26宗新冠肺炎確診病患（國庫控股職員）接觸的知名人士，其檢驗結果最快預計會在今午出爐。

據早前公正黨梳邦區國會議員黃基全在臉書帖文說，該兩名前正副部長已接受測驗。兩人在上個星期曾出席一系列的政治會議。

而據社交媒體的照片所見，這名患者是國庫控股高階主管。他曾在2月27日於吉隆坡一家酒店出席政府部門歡送會，當時前正副部長都在現場。

惟諾希山拒絕披露前正副部長的身份，僅表示一切尚在調查中。

另一方面，諾希山在文告中聲稱，昨日確診的第26宗確診病例，目前正在雙溪毛糯醫院隔離病房接受治療，情況穩定；曾密切接觸他的5位家人、一名特別幫傭和私家醫護人員的檢驗結果皆為陰性。

文告解釋，所謂密切接觸者，即與新冠肺炎確診患者在一公尺內有密切接觸者，若沒穿上個人防護設備（PPE）的醫護人員和同住在一個屋簷下的家人。

文告表示，只有曾與陽性病例有過密切接觸的人會被過濾和抽樣檢查，以進行新冠肺炎感染檢疫測試，如果與他們接觸的人僅被懷疑感染新冠肺炎，但沒檢驗報告證實，就不會被歸類為“密切接觸者”。

“希望民眾不要傳播未經衛生部確證的新冠肺炎感染消息，避免引起社會恐慌和誤解。”