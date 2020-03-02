衛生總監 ：沒新增病例 大馬維持29宗確診

（八打靈再也2日訊）衛生總監拿督諾希山聲稱，大馬今天沒有新冠肺炎新增病例，目前維持累計29宗確診的病例。

他發文告說明，在29宗確診病例之中，有17宗屬調查病例（PUI），10宗為密切接觸者，2宗是撤僑國人；其中15人為中國公民，11人為大馬公民，其餘3人分別來自美國、日本和意大利。

他提及，我國已有22名確診病患痊愈和出院，另有7人仍在巴生河流域醫院的隔離病房中接受治療，情況穩定。

他表示，迄今有221人確認與7名病患有過密切接觸，其中2人（第27宗和第29宗）被確診為陽性，74宗為陰性，82宗在等待檢驗報告出爐，63宗在抽樣檢驗。

“依據第一波疫情，大多新冠肺炎病例是與中國有關的進口或密切接觸案例，只有2宗是本地感染，在這期間有22人康復出院。”

“在11天內沒新增病例後，2月27日開始出現第二波的疫情，增加了7宗確診新冠肺炎病例，大多數都是與中國以外的國家，即日本和意大利的進口案例或密切接觸案例。”

諾希山籲請民眾保持良好個人衛生，勤用清水、肥皂或消毒洗手液洗手，同時衛生部會繼續通過世界衛生組織（WHO）監測疫情的最新進展。

他補充，民眾可通過衛生部官方網站，或聯絡全國危機準備及應對中心（CPRC）號碼03-88810200、03-88810600或03-88810700，或電郵至[email protected]了解進一步詳情。