檳鍾靈鍾舍留影美術展 師生用畫筆鏡頭紀念G樓

（檳城2日訊）為迎合學校發展需求，檳城鍾靈中學內最後一座單層建築即G樓校舍即將在5月拆除，以在原地重建一棟5層樓高的教學樓。

今日，該校師生及校友分別通過繪畫及攝影以記錄有關將遺失的風景，並於本月13至14日上午8時至4時，在該處舉辦“鍾舍留影”美術攝影展，歡迎校友及大眾參觀。

原地重建5層教學樓

該活動是由鍾中美術研究會及鍾中攝影研究會聯辦，鍾中少年軍協辦，同時獲得鍾靈校友會從“鍾靈三校美術人才發展計劃基金”中撥出6000令吉贊助。

校長朱聖保說，該建築物是在二戰前後建成，即在1937年或1939年時，其結構呈四方形屬單層建築，在日治時代曾被充作行政中心。

日治時代充行政中心

“基於學校發展需求，我們會將原有的建築拆除並建成多層樓的建築物，目前僅剩G樓校舍未拆。”

他指出，雖然樓校舍的外觀尚屬完整，但內部卻有些也方遭到白蟻侵蝕，因此我們才忍痛拆除並重建。

白蟻侵蝕才拆除重建

他說，“鍾舍留影”美術攝影展將展出50幅作品，其中23幅是畫作及27幅是攝影作品，是由25位作家創作，其中9位是校友，15位在籍學生及1位是在籍老師。

“我們也印製500套明信片，以每套10令吉銷售，作品所得的50%將歸於作家，另50%作為學會的活動基金。”

他說，雖然該校向來以數理科目聞名，但許多校友在美術界也有不小成就。此次展出的作品是屬於年輕校友的創作，最年長的校友是畢業於2003年的學生。

校友會會長方崍興說，將被拆除的這幢舊樓是牙醫室及輔導室，也是平時學生活動的地方，相信大家可通過此展覽緬懷此舊樓，抒發自己對校園的情感。

展覽將在本月13日上午10時半開幕。與會者尚有校友會副會長全會源、總務方森源、查賬林天益、鍾中美術研究會顧問老師李盟翠、鍾中攝影研究會顧問老師徐愛欣及鄭毓敏副校長。