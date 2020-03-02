阿依淡巴剎路交通堵塞 影響消拯員執行任務

報導：黃依菱

（檳城2日訊）阿依淡巴剎路況在早晨時段向來繁忙，加上路邊滿滿小販攤位及一些違泊交通工具，如果消拯車困在車龍怎麼救火？

社交媒體《Penang Kini》今早在臉書分享一個視頻，一名消拯員在消拯車內拍攝執行任務情況，投訴每天早上經過阿依淡巴剎時，倘若面對緊急狀況，都會面對困在車龍的窘境，並引起廣大網民討論此事。

謝國明：開警示笛促讓路

針對此事，壟尾義務消防隊主席謝國明受訪時說，如有火災在阿依淡巴剎或極樂寺附近發生，消拯車一旦經過有關路段，只能響起警示笛要求民眾讓路，以便消拯車可以快速抵達事發地點。

“開警示笛後，大部分民眾都會第一時間讓路。”

他說，該路段只在公共假期及早上時段，才會出現嚴重交通堵塞，其他時間就沒有問題。

“執行任務期間，倘若能夠避免，我們都不會經過有關路段。”

阿依淡萬山各業同商聯合會主席黃天發說，該路段交通堵塞原因，多是車主及騎士為了方便自己，將交通工具停在路旁造成。

他說，有些民眾將交通工具停在路旁後，讓家人下車購買物品，而一到假日，許多遊客將轎車違例停泊在路旁，到附近享用檳城美食。

黃天發勸勿亂停車被嗆

“我曾勸告車主不要將轎車停泊在路旁，但反而遭車主回嗆多管閒事。”

他指出，這些車主都是為了方便自己，不把轎車停在附近的公共停車場，但卻造成別人的麻煩，也使原本狹窄及擁擠的道路情況更惡劣。

他說，執法單位及警方必須常在該處巡邏並採取行動，而不是接到投訴後才前來執行任務。

“只要有執法人員在場，民眾就不會將轎車停在路旁。”

他希望，檳島市政廳從新規劃摩多停放處，讓騎士更有規律的停放摩多，來解決交通阻塞問題。

黃順祥：常巡邏仍無法阻止

阿依淡區州議員黃順祥說，阿依淡巴剎已有幾十年歷史，該處面對交通堵塞問題也一樣已久，執法人員常到該處巡邏，但還是阻止不了車主將轎車違例停在路旁。

“那些在路旁開檔營業的小販，都是有執照的。”

他說，他也已針對有關視頻，向壟尾消拯局局長了解情況，局長也表明該局一直知道阿依淡巴剎塞車情況，在執行任務時都會盡量避開及選擇其他路段。

“消拯人員在執行任務時，必須根據標准作業程序，而壟尾消拯局局長也會調查是誰散播有關視頻。”

他也希望民眾給予合作，確保該路段的交通順暢。

另一方面，本報記者致電壟尾消拯局局長欲了解更多詳情，但對方正在開會中。