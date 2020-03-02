淨選盟:國會應儘速復會 ​公開投票證明獲支持

（八打靈再也2日訊）大馬政治動盪似乎在第8任首相慕尤丁宣誓後落幕，全球淨選盟（Global Bersih）認為，目前最重要的是須確認新任首相是否獲下議院多數議員的支持。

該組織發表文告聲稱，根據憲法，國家元首任命可能獲絕大多數支持的國會議員擔任首相，由於正反陣營中出現多數支持的矛盾，因此，確定多數票這一點至關重要。

該組織建議盡快舉行國會會議，以公開投票方式確定多數立場。鑑於其重要性，這場會議應公開直播。

會議應公開直播

“過去10天是政治動盪時期，許多國會議員轉換政黨和聯盟陣營，及大量的不透明談判，讓大馬人面對極大的不確定，因此，國會議員應該公佈自己的立場。”

全球淨選盟敦促新任首相，在明確解決領導權問題前，不要做出影響國家的重大改變。

他們也希望首相能委任具有誠信，且沒腐敗指控的內閣或關鍵職位成員。

該組織也呼籲國會議員承擔人民代議士的責任，拋棄自身利益和內部權力鬥爭，以維護國家的最大利益。

抨用法令壓制異議者

淨選盟2.0譴責執法者，針對25日和29日在獨立廣場舉辦和平集會的社運分子展開調查。

該組織發表文告提到，警方是援引煽動法令和通訊及多媒體法令，於3月3日早上11時在武吉阿曼警察總部傳召社運分子法迪雅，同時於3月4日早上11時在金馬警區總部，援引和平集會法令（PAA）傳召法迪雅與其他社運分子阿祖拉、西華拉佔、黃彥鉻和廖洋葓。

文告強調，警方再次使用法令壓制異議者，在新任首相宣誓就職後，更傳召社運分子進行調查。

該組織重申，廢除煽動法令、通訊及多媒體法令及和平集會法令的立場，並促警方尊重人民言論自由和和平集會的權利。

文告認為，這種恐嚇不會使人民沉默，反而會加劇騷動。