將通過扎希呈人選 國大黨要入閣

（雙溪大年2日訊）國大黨主席丹斯里威尼斯瓦蘭說，國大黨和馬華在新聯合政府（土團、國陣及伊黨）中，同樣扮演重要角色，而委任內閣成員是首相丹斯里慕尤丁的權力，該黨將通過國陣主席拿督斯里阿末扎希提呈人選，黨內有不少於10人能夠擔起這重任。

“國大黨和馬華一樣，代表各自族群，但過去一直被指忽略印裔和華裔心聲，然而希盟執政後，有關問題也沒有改善。”

他相信在經歷過這次的政變後，希盟已經覺醒，當政府並不是想像中那麼容易。

他說，國大黨自國家獨立以來，與巫統、馬華成立了聯盟政府，讓我國三大族群合作無間、配合默契，一直以來都相安無事，希盟合作兩年就生出許多事端來，加上希盟各黨政治理念完全不同，很難找到妥協、合作的空間。

他昨晚出席由國大黨吉州聯委會舉辦的親善晚宴後，接受記者詢問時如是指出。

他說，國陣各黨領袖近期內將召開會議，討論未來的政治方向，同時也恭賀慕尤丁出任第8任首相，並會給予首相全力支持，幫助新政府專注於解決經濟、新冠肺炎疫情蔓延等更重要的問題。

盼儘早啟動競選機關

威尼斯瓦蘭指出，儘管執政屆滿期是在2023年，但他希望各區盡早啟動競選機關，隨時準備好迎接第15屆全國大選，同時也相信，伊黨很有可能會執政吉打州，土團、國陣及伊黨合作，對該黨有很大的助益。

另外，他宣布該黨撥出1億7500萬令吉，作為全國印裔生的教育基金，另撥款5萬令吉，作為吉打州國大黨的活動基金。

出席者包括國大黨吉州主席拿督阿南登、馬華吉打州署理主席蔡通易、巫統馬莫區部主席安努華、雙溪大年區部主席拿督莎寧及黨獨立海濱州議員阿末法茲里。（SEH）

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