阿邦佐晤慕尤丁 “砂盟續站穩立場”

（吉隆坡1日訊）砂拉越州首長兼砂政黨聯盟（GPS）主席拿督巴丁宜阿邦佐哈里說，新任首相丹斯里慕尤丁宣誓就任後，砂盟會繼續站穩黨的立場。

他今日下午6時10分抵達慕尤丁家，在內逗留約1個小時後，於7時08分離開。

詢及在會面上有談論什麽事宜，阿邦佐哈里上車前僅簡短回應：“沒有、沒有。”

媒體緊追著問砂盟對新聯盟的期許，他指出，砂盟會繼續站穩立場。

隨同者包括砂副首長拿督阿瑪道格拉斯 。

阿邦佐哈里今日下午飛往吉隆坡並會見了慕尤丁，預料針對砂盟與聯邦政府合作事宜進行討論。

召見砂盟國會議員

他也會召見砂盟國會議員討論政治局勢，包括砂盟未來與聯邦政府合作的事宜。據了解，該會議也可能討論砂盟國會議員是否加入聯邦政府內閣。

阿邦佐哈里昨晚通過砂首長署發文告澄清，砂盟不是首相慕尤丁領導的政治聯盟成員之一。不過，他沒明確說明砂盟國會議員是否也不會入閣。

據悉，有砂盟成員黨領袖認為，砂盟目前不宜入閣，因為新聯邦政府還不穩定。

不過，砂土保黨宣傳主任拿督依德里斯今日發文告表示，砂盟雖然不是新執政聯盟成員，但應該在新組的聯邦內閣獲得名額。

砂盟秘書長兼加帛區國會議員拿督阿歷山大南達林奇今日下午受訪時，證實砂盟的確有召開會議。砂人聯黨主席拿督斯里沈桂賢受詢時也表示，他在吉隆坡準備出席該會議。

阿邦佐：支持慕尤丁任相 “砂盟為維護砂權益”

阿邦佐哈里今日在砂州一項活動後表示，砂政黨聯盟給予丹斯里慕尤丁支持，讓慕尤丁能出任新首相，所以，大家都應該清楚見識到砂盟的價值了。

他說，砂政黨聯盟是基於維護砂拉越的權益下，才決定支持慕尤丁出任新首相。因此，現在就給慕尤丁時間去證明是否會善待砂拉越。

因敦馬立場反覆改挺慕尤丁

阿邦佐哈里也解釋為什麽會支持慕尤丁。他說，砂盟原本支持馬哈迪，但馬哈迪卻辭去首相職，然後再辭去土團黨主席。可是，之後他又返回土團黨，立場反反覆覆，在這種情況下，砂盟才改為支持慕尤丁。

詢及慕尤丁是否有給砂拉越好的獻議時，他笑著回應“不清楚”，也沒有給予正面回應。