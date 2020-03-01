集會未獲通知 警召主辦方問話

（吉隆坡1日訊）金馬警區主任法米指出，今晚的“拯救大馬，拒絕叛徒”集會並未獲準舉行，警方將在近期傳召集會主辦方問話。

他在集會結束後對媒體表示，集會出席者約40人，警方將援引和平集會法令第9（1）條文展開調查。

集會於今晚7時12分開始，1小時後，主辦方突然宣布要遊行到獨立廣場，人潮隨即開始移動，但馬上遭到被警方阻止；和平請願發言人阿米爾與法米溝通了一會才獲得放行。

在警方陪同下，集會者於7時35分抵達獨立廣場，在警方要求下只逗留20分鐘，於晚上8時零9分宣布集會結束。

另一方面，集會變成遊行，打斷了廣場前每周末的街頭表演活動，街頭藝人紛紛叫囂，觀賞表演的民眾也噓聲不斷。

法米說，街頭藝人是繳費拿執照才可在在廣場上表演，而集會者在沒通知執法單位的情況下聚集，因而引起街頭藝人不滿。

阿米爾：向新首相傳達不滿

“拯救大馬，拒絕叛徒”集會發言人阿米爾說，今晚的集會並不是要違反國家元首的決定，而是要向新任首相丹斯裏慕尤丁和即將組織的政府傳達不滿。

他說，過去一周國內政治鬧劇的所有焦點都在政治人物身上，現在是時候把話語權給回人民。

“過去一周的焦點都在政治人物身上，他們隨心所欲，不斷跳黨，人民只能看著這一切發生，什麽都做不了。有些人在社交媒體上發言，有些人走上街頭，但是卻在煽動法令下被調查。”

他感謝警方允許集會者從十合廣場遊行到獨立廣場，並在和平方式下結束。