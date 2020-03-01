馬哈迪：太執著當首相 安華令新政府組不成

（吉隆坡1日訊）前首相敦馬哈迪直指丹斯里慕尤丁是“叛徒”，更埋怨公正黨主席拿督斯里安華執意要成為新首相，導致他無法組成新政府。

土團黨臉書專頁現場直播馬哈迪今日會見該黨領袖時的場面，在視頻中清晰聽到馬哈迪的抱怨，並斥責慕尤丁是“叛徒”。

他強調，多名巫統領袖貪污案纏身，土團黨根本不應該和巫統合作，然而，即使這些人雙手沾滿了鮮血，慕尤丁依然願意和他們同流合污。

他也責怪安華執意要成為希盟推舉的首相人選，以致他辭職後無法再次受委成為首相，組成新政府。

馬哈迪表示，當他拒絕恢覆希盟政府，要求組成跨政黨的聯合政府後，希盟就轉態支持安華出任首相，結果他輸了，這令他很難過。

“他（安華）就是要希盟提名他成為首相人選。如果他不這樣做，我就有（希盟的）90席，再加額外的60席，我就掌握了大多數支持率了。”

不過，他沒有說明另外60席的來源。

這也是馬哈迪與安華在4年前和解後，首度公開批評安華。

“安華一直都想要當首相，他太急了，這樣是不能成為首相的……過去他有非常多的支持者，但是，人民如今都在支持我了。”

馬哈迪說，他決定辭職讓安華證明自己獲得支持，可是人民卻要他繼續當首相，而安華卻以為自己有機會。