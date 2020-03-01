安華：他們無辜的 不對付阿茲敏追隨者

（八打靈再也1日訊）公正黨主席拿督斯裏安華強調，仍繼續留在黨內的敏派領袖或國州議員絕不會因為曾支持“後門政府”計劃幕後策劃人——公正黨前署理主席拿督斯裏阿茲敏而遭到黨開除。

“阿茲敏的追隨者是無辜的，因為他們的確不知道阿茲敏要推翻希盟政府的陰謀。”

他在公正黨總部會見公正黨全國國州議員後表示，這批曾支持阿茲敏的公正黨領袖也是受害者，因為他們遭到阿茲敏背叛，阿茲敏將他們都蒙在鼓裏，他們對“後門政府”計劃渾然不知。

對前領袖後門交易不知情

他解釋，阿茲敏當時是署理主席，他們支持他是沒錯的，如今他們依然忠誠於黨，他對此表示歡迎。

他也說，這些（阿茲敏）支持者都是受害者，他們都不知道要和巫統、伊黨合作、奪權還有推翻希盟政府的計劃。我們不能將錯誤怪在這些支持者的身上。

安華表示，他已在黨內的會議上訓斥他們。他們自己也承認，覺得自己在這場政治遊戲中被人欺騙。

“他們已感到懺悔，他們對黨內一些（前）領袖進行的後門政府交易並不知情，他們也覺得自己被背叛。”

另外，安華補充，這顯然是一個背叛行為，他也足夠大方地接受與敦馬哈迪達成協議，保住及拯救國家免陷於貪污及濫權的人。

繼續鬥爭 否認公正黨分裂

安華重申，公正黨並沒分裂，仍然完整，而公正黨現在也須走過這場政治風暴，向前邁進。“我們剛才也決定，這個黨將繼續捍衛自由、公正、人民的目標，而不是為了一時的權力成為叛徒。”

他強調，今日的公正黨國州議員會議，幾乎全員都到齊，這也包括公正黨的領導層。

他表示，我們不該失去對推動制度改革的專註力，還有人民福祉的計劃。

他解釋，這場會議是為了傳達希盟的決定。我們將站穩立場，繼續我們的鬥爭，相信我們可帶來改變，滿足人民的訴求。

反問國家能靠濫權者？

安華強調，大馬的經濟需被提振，他不禁要反問，國家能依靠這些濫權的人嗎？

他表示，更糟糕的是，民生、貧窮課題、不平等、制度改革並不在他們的計劃之中，因為他們只是要保住政權，那些貪污、國際知名濫權的人。

“農夫、漁民他們的生活都需獲保障，但這些人不會談這個，而只是奪權來拯救他們自己，免受法庭的裁決。”

“法庭的獨立現在已受到密切關註。”

“雖然大馬是個以馬來人為主的國家，但我國是多元種族社會，我們不會容忍任何種族主義議程。”

盡快在國會呈不信任動議

安華聲稱，希盟將會盡快在國會覆會時向剛宣誓為首相的丹斯裏慕尤丁提呈不信任動議。

他今早11時03分回到住家，被媒體詢及希盟將在何時提呈不信任動議時說，“我們做了決定，會盡可能盡快（在國會提呈不信任動議）。”

談到會否是在本月9日，即在國會覆會時提呈不信任動議時，他則回答指，國會覆會的日期須交由國會來決定。

早前，他與夫人拿督斯裏旺阿茲莎在早上8時50分離開住家，前往吉隆坡布卡立基金會出席會議。

他於早上約11時反回家中，並在逗留約30分鐘後，出門前往公正黨總部。

據知，安華今晚也將在其住家舉行祈禱會。