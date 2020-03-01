涉嫌煽動侮辱元首 警查4網民逮捕1人

（八打靈再也1日訊）隨著昨日國家元首諭令土團黨代主席丹斯理慕尤丁接任我國第8任首相後，許多無法接受這結果的民眾紛紛在網上宣洩情緒，有者號召民眾上街示威，也有人發言侮辱國家元首，針對這種情況警方已介入調查。

截至今午武吉阿曼刑事特別調查小組（D5）目前已鎖定4名網友的言論展開調查，當中包括號召人民走上街頭的人權律師法迪亞及3名對國家元首蘇丹阿都拉陛下不敬的網民，並逮捕一名男子助查。

全國刑事罪案調查總監拿督胡茲爾今午發表文告指出，警方昨天已針對法迪亞的推特貼文展開調查，並指其談論會對社會造成不和諧、分裂、引發仇恨及擾亂社會秩序與安全。

“為此，警方已援引煽動法令第4（1）條文，及通訊與多媒體法令第233條文，對她的言論展開調查。”

此外，他也說，有3名網民因為在臉書上發表對國家元首不敬的言論，因此警方也會對此展開調查。

他說，這3名網民分別是AXXXXXX、GXXXXXXX以及HXXXXXXX，警方已在今日針對這3人的言論，同樣援引煽動法令第4（1）條文及通訊與多媒體法令第233條文展開調查。

“警方也在今日逮捕一名相信是AXXXXXX的35歲華裔男子，警方將延扣他展開調查。”

胡茲爾也說，為了確保社會的安寧與和諧，警方促請公眾遵守忠於君國這一國家原則，不散播任何不實或煽動言論，也不要發表任何會影響社會秩序安全及引發仇恨的言論，否則警方將會採取嚴厲的對付行動，不會對任何一方妥協。