上位 慕尤丁宣誓任首相 挑戰 希盟呈不信任動議

（吉隆坡1日訊）土著團結黨總裁丹斯里慕尤丁，今早10時30分在國家王宮，宣誓就任為馬來西亞第八任首相。

國家元首蘇丹阿都拉陛下是在昨午宣布，也是柔佛巴莪區國會議員的慕尤丁獲多數國會議員支持，因此，陛下根據聯邦憲法第40（2）（a）及第43（2）（a）條款，委任慕尤丁為新任首相。

慕尤丁今早身穿黑色傳統馬來服裝，在穿著一身粉色系馬來裝的夫人潘斯里諾萊妮陪同下，在早上9時50分抵達國家王宮做好準備；在經過王宮大門時，慕尤丁也向大門駐守的媒體們揮手致意。

國家元首蘇丹阿都拉陛下和元首后東姑阿茲莎阿米娜是在10時30分起駕到宣誓儀式，慕尤丁隨後宣誓效忠和保密，並從國家元首手中接領及簽署委任狀。

簡單而隆重的宣誓儀式在聯邦直轄區宗教司拿督斯里祖基菲里領導下，進行祈禱後宣告結束。

出席觀禮的包括聯邦法院首席大法官丹斯里東姑麥潤、政府首席秘書拿督斯里莫哈末祖基阿里、全國總警長丹斯里阿都哈密、下議院議長丹斯里莫哈末阿里夫、前經濟事務部長拿督斯里阿茲敏、巫統主席拿督斯里阿末扎希、馬華總會長拿督斯里魏家祥、國大黨主席丹斯里威尼斯瓦蘭、伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺、砂政黨聯盟國會黨鞭拿督斯里法迪拉尤索夫及慕尤丁的家人。

較早之前，慕尤丁和諾萊妮乘坐的黑色寶騰將相（Perdana）轎車在警方護衛隊的護送下到達王宮，護衛隊包括逾15輛轎車。

現年73歲的慕尤丁是我國資深政治領袖，他在2016年9月與敦馬哈迪組成土團黨，由馬哈迪擔任主席，他則為總裁，隔年土團黨加入希盟，並於2018年509大選推翻國陣，奪下政權，讓我國首次改朝換代，他則出任內政部長。

未及21個月後，馬哈迪辭去首相職，慕尤丁獲土團黨、國陣及伊黨等支持，在2020年2月29日獲國家元首委任為大馬第八任首相。

黨員支持者道賀 慕尤丁府邸門庭若市

土著團結黨總裁丹斯里慕尤丁宣誓成新任首相後，其府邸今日開始門庭若市，不少土團黨、巫統和伊黨的黨員都一一現身前來道賀。

從早上8時30分開始，巫統主席拿督斯里阿末扎希、伊黨主席拿督斯里哈迪阿旺、馬華總會長拿督斯里魏家祥、土團黨最高理事拿督斯里禮端尤索夫和甫加入土團黨的鵝嘜國會議員拿督斯里阿茲敏都陸續抵達慕尤丁的私邸。他則是在9時40分出發前往王宮宣誓。

準備出發之前，一眾議員也在慕尤丁家門前誦經。新任首相看來春風滿面，並在媒體前呼後擁下前往王宮。

大約中午12時10分，慕尤丁在宣誓後準備從王宮回來，大批支持者和黨員已來到府邸外等候。相隔約5分鐘後，甫任相的慕尤丁抵達府邸，下車即與禮端尤索夫緊緊相擁，支持者在旁高呼著：“丹斯里！丹斯里！”

入門之前，新任首相也在門口念誦經文。他感謝上蒼和國家元首委以重任，並向媒體表示會在數小時內發表特別文告交代。新任首相也在府邸前庭設宴招待各支持者和黨員，以表達謝意和慶祝。

敦馬：待來臨國會 希盟將呈不信任動議

（吉隆坡1日訊）前首相敦馬哈迪聲稱，他和希盟現階段能做的事非常有限，希盟將等待來臨召開的國會上，向第八任首相丹斯里慕尤丁提呈不信任動議。

他今早在Al-Bukhary基金會召開記者會表示，屆時，將可證明慕尤丁是否真的獲大部分國會議員的支持，還是他只是個沒獲大部分支持而被冠上首相稱號的國會議員。

他強調，若慕尤丁能順利“過關”，那他就能名正言順任相；否則，根據憲法，沒有獲得大部分國會議員支持者就不能任相。

“當然，政府可展延國會，隨他們喜歡要展延到多久。但如果拖太久，首相就不受國會議員的認可，他被冠上首相稱號，但可能有，或者沒受到國會議員的認可。”

須獲大部分議員支持

馬哈迪認為，首相須獲得大部分國會議員的支持，而不是政黨的支持。如果國會不准召開，那國會議員就不能在國會正式表達他們支持抑或不支持。

他表示，如果國會得以召開，國會議員就能決定他們是否要支持，這就是個正式的決定，如果他們不支持慕尤丁，那他就不能當首相。

他表明，他接下來要做的事包括告訴全馬人民他擁有大部分國會議員，也就是114人的支持。因此，慕尤丁已給了錯誤的訊息，指他擁有大部分的支持，其實他並沒有。

“那些支持我任相的國會議員都已法定聲明（SD）表達支持，但慕尤丁仍會宣誓就職成為首相，因為這是已決定的事。”

過渡首相任期已結束

馬哈迪宣布，隨著國家王宮宣布接納土團黨總裁丹斯里慕尤丁出任第八任首相，慕尤丁也在早上10時30分宣誓，他的過渡首相任期已正式結束。

“當然，我必須中止我作為過渡首相的任期。”

他強調，盡管如此，現在的情況是他擁有114名國會議員的支持；但很顯然地，這被無視了。

敦馬憂納吉可操縱法庭 慕尤丁指政治比原則重要

馬哈迪聲稱說，整個巫統加入了新聯盟組成政府，目前面對法庭審判的前首相拿督斯里納吉將可操縱法庭裁決；當他告訴慕尤丁此狀況時，後者竟說：“政治比原則重要。”

他在記者會上憶述，當他告訴慕尤丁，如果土團黨當時做了決定等同於造成希盟不能成為政府，那就必須重選新政府，如果與巫統組成政府，這個新政府就會有納吉等有官司的巫統領袖。

他解釋，若納吉已是政府的一分子，法庭要對政府採取行動就會顯得非常難堪。

他披露，在納吉的時代，就曾發生過這樣的事，他可操縱法庭，改變控狀，甚至一定程度上影響法庭判決。因此，他相信，若新政府中納吉是其中一分子，這是會發生的事。

馬哈迪重申，他拒絕參與與巫統組成政府的計劃，但慕尤丁卻親口告訴他：“政治比原則更重要。”也因為這句話，他已知道和慕尤丁的合作之路已無法再走下去。

“當慕尤丁獻議土團黨須除掉行動黨，並與整個巫統合作時，我拒絕接受及參與，因為我不同意與涉及官司及貪污罪名的巫統領袖合作。”

“無論我支持與否，（對他來說）都沒關系，但他到處去告訴人家說，我給予他支持，支持他成為首相候選人。”

慕尤丁圖說服擺脫火箭

馬哈迪揭露，慕尤丁嘗試要說服他擺脫行動黨，因為該黨導致土團黨獲得的支持率下跌，希盟及土團黨更是連輸3場補選，包括士毛月、丹絨比艾及金馬利補選。

“他告訴我，這是因為行動黨，馬來人相信是行動黨控制政府，而不是我，指我隸屬於林冠英。”

“但這不是真的，卻因為（前首相兼巫統主席）納吉的效率，他們不再認為納吉有犯錯，甚至準備親吻納吉的手，認可他是我的老板。”

馬哈迪聲稱，這便是後門政府計劃發生前的狀況，慕尤丁游說他，表明土團黨必須退出希盟。

他強調，他是獲希盟全力支持，他無法作出選擇，為什麼他要推翻給予他全力支持的希盟？

“如果我推翻希盟，接受納吉，我願意接受巫統黨員但不是整個巫統。”

無法接受組聯合政府

馬哈迪提及，巫統主席拿督斯里阿末扎希要整個巫統與他一同組成聯合政府，但他不能接受，因為巫統雖然有清白無辜的人，但也有領袖正面對法庭審判。

“我要求給予我時間，如果無法信任行動黨，我們還要找尋方式壯大土團黨。”

他解釋，即便他要求暫時不作任何的決定，但土團黨最高理事會議卻決定要退出希盟。

這意味著希盟已失去優勢，不能再成為政府。

“我跟慕尤丁討論時，他說他願意接受整個巫統，我說我不能接受。”

無權對慕尤丁採取行動

馬哈迪表示，他已無權對慕尤丁採取任何行動，包括將他從土團黨中開除，因為對方已趁他辭職時委任自己為“代主席”。

他強調，對方此舉當然是完全違法的，也不符合黨的章程，但對他而言，這並不重要，畢竟他現在已稱自己是黨的領導。

至於土團黨的未來，他交由土團黨的黨員來決定，包括是否要革除他作為主席的身分。

他重申，他是在別無選擇下才辭去土團黨主席一職，因為他無法接受該黨和巫統的合作。

他解釋，當他眼見土團黨和巫統即將組成聯盟，這就代表他必須和涉嫌貪污腐敗的盟友合作，但他還沒準備好，反而是慕尤丁已準備好與他們合作了。

不再到王宮覲見元首

馬哈迪說，元首已做了決定，不再見他了；他今日也不會到國家王宮覲見國家元首。

“元首已委任慕尤丁成為首相。”

“我沒機會告訴元首，慕尤丁沒獲得大多數（國會議員支持），我無法與元首溝通。”

為政局動盪道歉

馬哈迪在記者會開始時，除了感謝媒體連日來為了採訪他而不辭勞苦，他也先為這幾天政局動盪所發生的連串風雲道歉，並表示他可能做錯了。

“所有發生的事情，我想我或許做錯了。”接著，他便開始解說，慕尤丁如何說服他要放棄行動黨及希盟，與巫統合作的來龍去脈。

馬哈迪也感謝媒體給予他的耐心，並解釋由於局勢多變，因此他這幾天都無法會見媒體，回應媒體的提問。

“謝謝你們的耐心，這幾天你們都嘗試見我、問我問題，但我都走掉，因為情況充滿變數，時刻都在變，有一刻我獲得大多數的時候，另一刻我沒得到，如果我發文告宣布我勝利了，可能下一分鐘我就輸了。”

希盟已是反對黨

馬哈迪提及，雖然希盟共獲得114名國會議員支持，包括92名希盟國會議員在內，但依然不被認可是獲得大多數支持的；因此，現在的希盟已經是反對黨了。

他表示，除了希盟國會議員外，其他支持他的議員是來自東馬如沙巴和砂拉越。

詢及在下屆時，希盟會有何應對，馬哈迪則說，這取決於黨是否要委派3至4名候選人上陣。

“在選舉中，任何一方擁有大多數支持，都有權組成政府。”

原表態支持議員突轉態

馬哈迪聲稱，一些原是表態會支持他的人又突然轉態選擇支持另一方，致使他無法獲大多數國會議員支持任相。

他說，他在覲見國家元首時已向陛下提呈支持他出任首相的證據，包括國會議員所簽署的法定聲明。但後來發現，原本支持他的人卻轉態不支持了。所以，他也就無法以大多數票獲支持出任首相，原本他是應該贏的。

“有些聲稱支持我出任首相的國會議員，包括來自沙巴和砂拉越的議員，是通過信函來表達支持。這些議員並沒簽署法定聲明。”

慕尤丁讓敦馬感遭背叛

馬哈迪直言，相比起前經濟事務部長拿督斯里阿茲敏，慕尤丁的所作所為才讓他感受到自己遭到了背叛。

針對他是否對後門政府的幕後操盤手阿茲敏感憤怒時，他回應指：“他（阿茲敏）有自己的目的。他選擇和慕尤丁合作。”

“但慕尤丁更讓我感覺自己遭到了背叛，他策劃了這事很久，如今他成功了。”

據憲法慕尤丁非合法首相

馬哈迪說，根據憲法的規定，慕尤丁並非合法首相，有時被提呈的首相人選可能會被國家元首陛下拒絕。

他解釋，如果國家元首陛下拒絕並委任其他人，而國會下議院又接受這個人選，此人便可成為合法的州務大臣或首相。“不過，這必須交由國會決定。在國會召開之前，可能會發生很多事。”

“可能我們這里也會獲當部長的機會，或其他事項。”

臉帶笑容向支持者揮手離開

最後一次以過渡首相身分發言的馬哈迪，在周日早的記者會結束後向媒體揮手“道別”。向來敏銳捕捉問題的馬哈迪今早在吉隆坡布卡立基金會召開記者會上略顯疲態，盡管回應問題時反應稍有緩慢，但對媒體的提問都是有問必答。

現場所見，他在發表談話時臉帶倦容，多次需身旁的助理及媒體重複問題，才可理解媒體的提問，並給予回應。

在媒體提問環節出現短暫沉默時，馬哈迪還問：“沒問題了啊？”

94歲的馬哈迪在記者會結束後，也充份配合媒體的拍照要求，並在上午11時15分離開吉隆坡布卡立基金會。

他是乘坐車牌RIMAU1925的黑色轎車離開，數名支持者在停車場門口等候並聲援大喊“Hidup Tun”，而馬哈迪則臉帶笑容向媒體及支持者揮手。

其餘希盟國會議員包括沙亞南區國會議員卡立沙末、埔來國會議員拿督斯里沙拉胡丁等人則陸續約上午11時，乘坐黑色轎車離開吉隆坡卡立基金會。