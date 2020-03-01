納吉反駁種種指控 稱敦馬是咎由自取

（八打靈再也1日訊）前首相拿督斯里納吉聲稱，前首相敦馬哈迪今早召開記者會對他的種種指控，都是後者咎由自取的。

他在臉書帖文回應提到，馬哈迪自己宣布辭去黨職及首相一職，後者成立的政黨即土團黨宣布退出希盟進而導致希盟倒台，開除支持後者的領袖則是公正黨。

他表示，馬哈迪早前曾促請各方尊重國家元首的決定，但他如今卻又反口質疑國家元首的決定，也對元首的決定表示不滿。

“不肯接見馬哈迪的是國家元首，成為第8任首相的是丹斯里慕尤丁，為何將所有過錯都指向我。”

“為什麼都是我納吉的錯？我只是每天瀏覽臉書而已。”

納吉提及，馬哈迪領導的政府導致他們的支持率從80%下滑至20%，以至連續在5次補選中敗選。

他強調，馬哈迪領導的政府不僅讓國家經濟10年來表現最差，也讓大馬股市成為世界上表現最差的股市。

他說，大量售賣國陣政府時期的國家資產及在第14屆全國大選後將國債增加至1300億令吉，導致人民憤怒的是第7任首相領導的政府，該政府也曾對人民說希盟的競選宣言不是聖經。

湯米辭總檢長 不影響抗辯貪濫案

納吉強調，原任總檢察長湯米湯姆斯宣布辭去其職位一事不會為他帶來影響，並指他要在法庭上為其貪污及濫權控狀進行抗辯。

他對《自由今日大馬》說，他不要其控狀如前財政部長林冠英的低價購屋案一樣，在希盟贏得了2018年全國大選後就被撤案；因為，他不是林冠英。

納吉在國陣敗選後辭去巫統黨主席一職，並希望其案件審訊能在公平的情況下進行，並確保沒有政治插手。

他希望，他的案件能被媒體公平報導。

他已做好準備在法庭辯護，以證明他所做之事都是為了國家利益設想。