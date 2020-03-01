大山脚伯公埕打烊了 15个月后再见

（大山脚1日讯）超过百年历史的大山脚美食天堂伯公埕，今日正式“打烊” 了！15个月后再见了。

3月开始，这个充满怀念味道的老地方，将让路给提升及美化工程。今日一早，许多市民及老饕把握搬迁前的最后一刻，涌往伯公埕感受老味道及拍照留念。

原订下午1时才收档的摊主，早上10时许食物都已售罄。之后，便开始收拾挡口与货物，正式和这个老地方暂别。预计15个月工程完工后，才能回到这里重拾旧情。

大山脚之友（Rakan BM）也在现场分发400张免费咖啡固本，号召市民到伯公埕一起“叹”咖啡，共同回忆及重拾大山脚情怀。

荣源杂货店从祖辈传承至今已有五代人，这里即是店铺也是黄家几代人温暖的安乐窝。今日，五代人齐聚在这个百年老店，拍下难忘的合照留念。

荣源第三代传人黄丽碧忆说，以前一家人在这里做生意，也住这里，前面做生意，后面做面条和糕点，一家十几口人都住在里面。

“我们都是在这个大家庭长大，后来才陆陆续续搬出去，各自成家立业。以前阿公的年代租金才10令吉，如今调整至千多令吉了。”

她对搬迁深感不舍，尤其店门上挂著的百年老牌匾、店里的老家具、用具及照片等，她都逐一拍摄及收藏起来。如今，她和家人将暂时休业一年，等提升工程竣工后，才重回伯公埕继续营业。

市民蒋木燕（56岁）说，大山脚伯公埕是她和家人三代人美丽的回忆，得知今日过后伯公埕周边小贩要搬迁，特意和丈夫许庆贵（59岁）、儿子为全（24岁）及倬铨（21岁）大清早来伯公埕享用美食，也在周边拍照留念。

她说，以前她和父亲前来伯公埕享用美食时，父亲曾告诉她，她的祖父和祖母从中国飘洋过海南下，并于威南爪夷落脚，大清早徒步至伯公埕膜拜后，再摸黑回家。

“我阿嬷临晨4时就起身熬粥，阿公吃完粥后就开始从爪夷住家走路到伯公埕膜拜，沿路洒下枯叶和干的椰叶，晚上回家时就燃烧枯叶和干椰子，照亮回家路。”

她和友人经常都到伯公埕享用美食、和家人来选购婚嫁用品等，大山脚市区充满了她过往的足迹和美好的回忆。（CYY）

大山脚之友今日联合伯公埕两家历史悠久的咖啡店─亚合咖啡馆和广西咖啡屋，通过《请你喝咖啡》的叙别活动，送出400杯免费咖啡。

大山脚之友主席郑木炎透露，该会筹募资金赞助200杯咖啡，阿合咖啡店业者则另报效200杯。

“大山脚市区是心脏地带，通过组织号召，希望多一些人可以重‘心’走进大山脚，用‘心’看待大山脚，发现它的美。”

他说，如果大山脚活跃起来，注入新的行业商机，创造生机，相信大山脚会更繁华。

“很多民众前来大山脚市区只能短暂逗留，因为这里缺乏商业区，希望日后能多一些文创活动，吸引更多人前来大山脚。”