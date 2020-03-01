要求還政於民 民眾號召發動集會

（吉隆坡1日訊）過去一周的政治亂局雖然已經隨著國家元首的諭令而有了一個結果，但卻引起一部分不滿這項結果的人士在網上發動示威，要求還政於民。

繼昨晚有女律師發動民眾到獨立廣場集會後，今早再有人打著“拯救大馬，拒絕叛徒”的名義號召民眾於今日傍晚6時到隆市十合購物中心出席集會。

發起這場集會的人士自稱為示威拯救大馬委員會（Demonstrasi Selamatkan Malaysia），並為了今日這場集會在推特設立了新戶頭，並發布一份聲明。

示威拯救大馬委員會在聲明中表示，他們在這幾天緊密關注國內的政治危機，並對這樣的局勢感到失望。

該委員會指出，這一動蕩的政局已動搖了人民對執政機構的以及國家政治進程的信任，認為目前的局勢對任何一方，尤其是大馬人民不會帶來任何益處，並譴責造成目前局勢的特定政治人物已違背了第14屆全國大選中人民所賦予的委託。

有鑑於此，委員會經過與一些公民機構開會商討後決定通過發動集會以爭取以下4個訴求：

1）解散國會，重新舉行全國大選

2）繼續對貪腐者的檢控

3）維護基本人權及廢除殘暴的法令

4）禁止政治人物跳槽這一行為

對此，金馬警區主任法米助理總監指出，警方並沒有接獲任何相關的集會通知，而且購物中心大門前也並非憲報頒布的集會場地，因此警方警告公眾今午不要聚集在該處集會。

他說，如果這個集會繼續進行的話，會對其他公眾造成不便，也會擾亂公共秩序。

“為此，警方警告公眾切勿參與，警方也會做好準備，面對一切可能發生的情況，以確保社會安全及公共秩序不受影響。”