同行騙我們“可復牌” 7被解僱GRAB司機失財

（芙蓉29日訊）7名被GRAB公司解僱的電召車司機申訴，他們遭一名同行以“可複牌”的理由，被對方欺詐250令吉至500令吉不等的款項。由於擔心有更多的電召車司機受騙，他們昨日已向警方報案，要求警方盡快揪出詐騙者。

7名來自雪隆的前Grab電召車司機，因為各種因素遭公司解僱，過後分別於去年11月通過友人認識了同是電召車司機Vincent Lai，對方自稱可以幫忙電召車司機“複牌”。

這幾名受害司機轉述Vincent Lai的話，指對方聲稱在公司內有相識的職員，可以通過系統為他們“複牌”，並根據司機不同的情況開價，要求司機們現付一批款項，完成後再付餘款。

不同情況不同價錢

這些司機們不疑有他，直到今年1月初，對方致電司機們要求再付些款項，此時一些司機開始起疑並拒絕付費，有者則仍抱著一絲希望繼續付款，結果最後對方毫無音訊，甚至已無法聯系。

昨日下午，司機們在大馬電召車權益運動發言人吳健南的陪同下，前往森州芙蓉警區報案；根據司機指出，除報案人之外，另還有7、8人遭遇同樣情況，相信受害者已經超過十數人。

有些司機坦承，他們擔心隱私被出賣，因為對方除了要求付款外，也要求附上車卡、身份證、駕駛執照、公共服務交通執照（PSV）、路稅等文件。(lsl)

建議警方追蹤收款人

吳健南說，基於被解僱的Grab司機上訴無法得直，聽了Vincent Lai的話後心存一絲希望，結果卻墮入詐騙案。

他指出，對方雖然在不同的場合接觸受騙者，但都以“可幫助複牌”的說法向受害者索款。

他表示，對方的做法已經抵觸了刑事法典第424條文（不誠實轉移或隱瞞財產），涉及商業罪案，而對方也留下重要線索，即受騙人都是通過銀行匯款方式，而收款人同樣是Lai Sye Kow，因此建議警方可根據這方向追蹤。

“雖然大家都在不同的地方匯款，但是警方表示會根據第一報案人的匯款地點進行跟進，即在吉隆坡文良港的一間銀行。”

吳健南補充，司機們不是要追討損失的錢，而是希望通過這次的報案，警惕更多電召車司機或民眾避免上當，因為很多人都不會想到，幫助複牌可以成為詐騙的理由，尤其是那些被解僱，對生計心急如焚的電召車司機，會使得他們的希望破滅。

要求設“特別電召服務仲裁庭”

吳健南說，大馬電召車權益運動一直都在幫助被解僱的司機進行“複牌“上訴，但是手上的案件太多，因此爭取的重點仍然落在要求交通部設立“特別電召服務仲裁庭”，當司機遭到不合理解僱時，可以通過仲裁庭上訴。

他說，電召車執照發出是由交通部決定，所以應該確保當司機遇上不公對待時，若有一個正規的管道上訴，在制度上也能有效解決和減少不法之士趁虛而入，進行欺詐行為。

“Grab公司的上訴系統並不透明，我們曾經到過有關公司的總部，他們曾表示不承認律師信函，更何況是司機的上訴。那與其促私人公司提升系統和管制，不如由政府制衡和監督，才比較有效率。”

付款後1個月沒匯報進展

其中一名電召車司機張志華（49歲）指出，他從事電召車司機3年，於2019年8、9月時被解僱，當時公司指接到客戶投訴，但客服並沒有出示證據。而他事後通過電郵提出上訴，等了3個星期才接獲駁回上訴，後來他就放棄了。

“不久後，我通過友人認識了Vincent Lai，他說有朋友在Grab公司里面任職，可以幫我們清洗被投訴的資料。我在付款後大約1個月對方都沒有匯報進展，所以我才開始起疑，直到今年接近華人新年，對方說還欠一些程序，並要求再付款，但遭我拒絕了。”

他過後嘗試致電對方但沒人接聽，訊息也沒有回複，相信大家已經被拉黑了。

莊國星（48歲）是於2017年當上電召車司機，被解僱後只上訴一次但同樣被駁回。後在通過朋友介紹下認識了Vincent Lai，對方指可以幫忙“複牌”。

“我於11月21日付款300令吉，1月8日再另付100令吉，共400令吉，皆是通過銀行匯款。對方還告訴我說，若要‘複牌’就必須要上課，第二次付的100令吉就是免除上課的費用；同時，對方還要求加入他的組群，保證永遠都不會被終止服務。

另一司機葉某欽於2017年當上電召車司機，2018年則被終止了服務，當時他為了當電召車司機特地購買一輛新車，所以在被終止後多次提出上訴都無功而返，最後只好另找工作。

有一次通過朋友認識了Vincent Lai，對方要求他把個人資料電郵給他，之後表示指他的個案不嚴重，600令吉便能解決。

“所以我在11月21日約他見面，並以現金方式先支付了300令吉，而在1月7日再付他100令吉。

不過，對方過後就不再沒接他的電話了，這時方知中了圈套。