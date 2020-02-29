取締重操淫業卡拉OK 警逮39外籍陪酒女

（八打靈再也29日訊）蒲種金鑾鎮一間曾遭取締的卡拉OK，在改頭換面後再次重新營業，繼續暗中提供性服務，結果依舊難逃法眼，遭警方再次掃蕩，當中39名外籍陪坐女郎和16名職員遭一網打盡，同時救出一名遭販賣至馬的17歲越南少女。

被捕的39名外籍陪坐女郎，分別是36名越南人（20至35歲）、一名烏克蘭人（27歲）、一名俄羅斯人（22歲）和一名印尼人（23歲）。“這些女郎的陪坐費從每4小時120令吉起跳，並且消費依據不同的房型和不同的酒水而定，顧客一般消費額介於2000至9000令吉。”

武吉阿曼反風化、肅賭及私會黨取締組主任莫哈末紮尼高級助理總監指出，該組警員是 昨晚11時40分突擊檢查這間設立在金鑾鎮BK5A/2D路的卡拉OK。

他說，除了陪坐女郎，警方也當場逮捕13名華裔男女（22至37歲），包括經理、主管、櫃台人員、組長和8名侍應，以及3名巫裔保安人員（24至32歲）。

“此外，警方在行動中也救出一名17歲的越南少女。”

紮尼指出，警方援引2007年反販賣人口和反販運移民法令（ATIPSOM）第12條文、移民局條例、移民局法令和1976年國內稅法令等展開調查。

他說，這間卡拉OK沒有任何娛樂場所營業執照，也沒有售賣酒精飲料的準證，它在之前也曾被掃蕩，易名後再度開業經有2個月，專做華人生意。