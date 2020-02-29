劉華才：準備迎接閃電大選 民政啟動競選機制

（吉隆坡29日訊）民政黨主席拿督劉華才聲稱，他已指示所有州主席開始啟動競選機制，為可能發生的閃電大選做好萬全準備。

他今早在民政黨緊急中央工作委員會議後召開記者會說，我們不知道閃電大選會不會舉行，但我們不要在國會解散時，都還沒準備好。

他說，經討論後，若國會解散，民政黨將競選6個州的國會議席，包括檳城、霹靂、聯邦直轄區、柔佛、彭亨與雪蘭州。

他強調，此次民政黨依然會以檳城為前線，而其他州屬的候選人也已決定好，這一次大選的使命將是要重返國會。

“今早的緊急會議，除了召集中央工作委員會的委員外，也召集了全部的州主席。”

“我已指示了其他的州議會，即柔佛、馬六甲、霹靂與吉打的州議會做好準備，因為如果國會解散，受影響的州屬也開始準備閃電州選舉。”

劉華才聲稱，民政黨所扮演的角色是要確保政治穩定，他們將繼續進行監督、提醒的工作，希望政局會在最短時間內穩定下來。若沒法恢復穩定，最壞的打算就是解散國會。

他不諱言，當見的局勢不止是亂，而是相當亂，政黨與政治人物應以民為本，畢竟動蕩的政局將引發很多經濟問題，更何況目前我國還面對了新冠肺炎疫情的挑戰。

他說，之前過渡首相敦馬哈迪所宣布的經濟振興配套是好事，但若我國的政局動盪，外資不敢前來投資，相信對人民、對國家都有影響。

出席記者會的包括民政黨署理主席胡棟強、總秘書麥嘉強、霹靂州秘書馮家聲與柔佛州財政張鎂好。