黃瑞林：中央局勢若變動 雪州或會有變化

（巴生29日訊）雪州議會議長黃瑞林強調，雪州政府目前仍然維持現狀，但不排除聯邦政治局勢出現變動時，雪州也會有所“變化”。

他說，未來的政治局勢難以預測，但雪州現階段不會有任何改變，尤其希盟三黨黨魁覲見雪州蘇丹沙拉弗丁後，會遵從殿下的諭令，繼續維持現有的雪州政府行政團隊。

“不過，土團黨若無法與希盟組成聯邦政府，雪州屆時可能就會真的有變動。”

黃瑞林今早出席馬來西亞腎臟基金會巴生分會移交洗腎機儀式後表示，儘管雪州如今仍然維持原狀，但他不能阻止或排除希盟議員有不同的看法，尤其一些議員直言土團黨議員應退出州執政團隊。

他說，上述看法目前還不會構成雪州有所變動，但即將召開的雪州議會肯定會出現小變動。

雪議會肯定會出現小變動

“國際山莊州議員拿督斯里阿茲敏已退出公正黨，加盟土團黨，所以在議會上的座位將被調動。”

針對希盟如今籌組聯邦政府的態度上一直轉變一事，黃瑞林說，目前的政治局勢不斷在變化，但希盟的原則不變，那就是不能與腐敗的政黨合作。

他說，人民當初選擇支持希盟，就是要打倒腐敗政黨，所以絕對不能典當該捍衛的原則，與那些貪污腐敗或被控的領袖合作，否則就會被人民唾棄。

“作為有原則和負責任的政治領袖，這是務必嚴守廉潔和公信力的政治操守，絕不能為了個人利益或要保住位子，而認同神權極端和賊狼當道者，不能夠'講一套，做一套'，明知道不對，也不當一回事。”

黃瑞林同時證實，雪州議會仍會按原定計劃於3月16日召開。