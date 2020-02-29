冰島首現病例 美發意大利最高旅警

（米蘭29日訊）歐洲新型冠狀病毒疫情持續擴大，疫情最嚴重的意大利，累計病例增至889宗，多4人不治，年齡都超過75歲，死亡人數增至21人。美國疾病控制及預防中心，提升意大利的旅遊警示至最高的警告級別，呼籲國民如非必要，避免到意大利旅行，又說在疫情嚴重的地區，獲得的醫療服務有限。國務院亦呼籲國民重新考慮到意大利的旅行計劃，指意大利疫情出現持續社區傳播。

北歐冰島出現首宗病例，患者是40多歲男子，近期去過意大利北部，現時正隔離治療，有病徵但情況不嚴重。

德國確診62宗個案，是病例宗數第二多的歐洲國家，其中疫情嚴重的北萊茵蘭—威斯特法倫州，超過1000人被隔離，大部分曾參加本月中當地舉行的嘉年華。

法國確診個案增至57人，瓦茲省疫情最嚴重，衛生部長警告疫情進入新階段，而巴黎北部的軍事基地亦有幾宗確診個案。西班牙再多2宗新型冠狀病毒確診病例，患者來自巴斯克地區，全國累計增至41宗。摩納哥亦出現首宗病例，患者病情穩定，已經被隔離，被送往法國尼斯治療。

聯合國秘書長古特雷斯表示，現時全球最大的敵人不是新型冠狀病毒，而是恐懼、謠言和歧視，強調目前不是恐慌的時候，呼籲各國政府以一切不涉歧視、符合人權及展示團結的方法，共同應對疫情。